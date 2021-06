Come diventare sviluppatori web, Zucchetti propone un corso per neodiplomati

Il percorso di formazione di 312 ore, gratuito e per 30 partecipanti al massimo, partirà in ottobre e verterà sui principali linguaggi di programmazione

Il Gruppo Zucchetti organizzerà anche per il 2021 un corso di formazione rivolto a neodiplomati interessati ad acquisire competenze di programmazione web. A ottobre 2021 partirà infatti il “Vivaio dei Talenti”, un percorso per diventare web developer riservato appunto a neodiplomati/e provenienti da istituti di istruzione superiore a indirizzo informatico (Perito Informatico e Sistemi Informativi Aziendali).

La proposta formativa, totalmente gratuita, prevede anche un tirocinio di 6 mesi presso un’azienda del Gruppo Zucchetti o del suo canale di distribuzione.

Il corso sarà erogato in modalità digitale dal 4 ottobre al 26 novembre 2021 (dal lunedì al venerdì) e verterà sui principali linguaggi di programmazione web per un totale di 312 ore di formazione, di cui 42 saranno dedicate a Sitepainter Infinity, la piattaforma proprietaria Zucchetti per lo sviluppo di applicazioni transazionali Business Oriented in ambiente web e interfaccia browser.

Altri temi del corso saranno introduzione alla programmazione, programmazione con linguaggio Java, layout del sito con HTML e CSS, Javascript e HTML 5, struttura e implementazione di SQL Server, Personal Empowerment, modulo trasversale di orientamento e sviluppo personale, Linux, ingegneria del software. Al termine del corso seguirà lo stage di sei mesi di cui sopra.

La partecipazione è a numero chiuso ed è subordinata a un colloquio di ammissione che avverrà a distanza. Per garantire agli iscritti di essere seguiti nel modo adeguato, precisa Zucchetti, il numero massimo dei partecipanti è stato fissato a 25/30. Le candidature vanno sottoposte entro il 10 settembre attraverso un’apposita pagina del sito di Zucchetti, che assicura una risposta agli interessati entro il 24 settembre.

“Nella quasi totalità dei casi, coloro che frequentano il nostro corso e portano a termine lo stage in un’azienda del gruppo ricevono poi una proposta di lavoro”, spiega in un comunicato Katia Fabene, responsabile di Zucchetti Academy, “sia per le competenze di alto livello che vengono acquisite durante questo percorso formativo, sia per la volontà di Zucchetti di investire sui giovani per continuare a essere leader nell’innovazione nel campo dell’IT”.

“Le richieste potranno provenire da tutta Italia, in quanto si tratta di formazione a distanza, con sessioni in modalità ‘live’ alternate a momenti di autoformazione in differita; anche per questo motivo si tratta di un’opportunità davvero unica per chi aspira a diventare web developer, una delle professioni con le maggiori probabilità d’impiego nel presente e nel futuro”.