Cloudera promuove Yari Franzini Regional Vice President Sud Europa

Cloudera ha annunciato la nomina di Yari Franzini a Regional Vice President per l’area Southern Europe, che comprende Italia, Francia, Spagna e Portogallo.

Franzini era stato nominato Country Manager della filiale italiana di Cloudera nel luglio 2019. In questo ruolo, spiega un comunicato, ha guidato la crescita di Cloudera promuovendo un approccio nuovo al data management, costruito sul concetto di enterprise data cloud, che consente alle organizzazioni di estrarre informazioni utili ed efficaci da set di dati complessi, ovunque essi si trovino, in ambienti hybrid e multi-cloud, in modo sicuro e controllato. L’Italia in Cloudera è considerata tra l’altro una best practice per la gestione dell’ecosistema di partner.

Yari Franzini vanta una profonda esperienza nel mondo IT, avendo ricoperto ruoli commerciali e di management in aziende come Oracle (dove è stato Country Leader della divisione Oracle Cloud Systems), HPE (come Country Director della business unit DataCenter & Hybrid Cloud) ed EMC, dove ha maturato una forte esperienza commerciale.

Webinar 23/06: accendi il potere dell'ibrido Finix - Scopri come con Fujitsu PRIMEFLEX e Microsoft Azure HCI puoi creare facilmente un cloud ibrido su infrastruttura iperconvergente, gestibile con gli strumenti di amministrazione di Windows REGISTRATI ORA >> Scopri come con Fujitsu PRIMEFLEX e Microsoft Azure HCI puoi creare facilmente un cloud ibrido su infrastruttura iperconvergente, gestibile con gli strumenti di amministrazione di Windows

“I dati sono sempre di più l’elemento fondante su cui aziende e organizzazioni basano il loro business”, spiega nel comunicato Romain Picard, VP EMEA di Cloudera. “Con l’avvento ormai prossimo del 5G e la crescente diffusione dell’Internet of Things (IoT), questo ruolo è destinato ad aumentare radicalmente, aprendo nuove prospettive per i vendor come Cloudera, capaci di porsi in modo unico sul mercato, offrendo ai clienti soluzioni estese e flessibile, in grado di supportarli con efficacia. Il mercato europeo offre opportunità importanti, e sono sicuro che Yari con il suo team sarà in grado di sfruttarle al meglio”.

“La Cloudera Data Platform (ne abbiamo parlato qui, ndr) rappresenta un elemento fondamentale di questa strategia, perché permette alle aziende di ottenere il meglio dai loro dati, indipendentemente dal luogo e dalla piattaforma su cui si trovino”, aggiunge Yari Franzini, Regional Vice President Southern Europe, Cloudera. “Sono sempre più numerose le organizzazioni che adottano questo approccio, mettendo una visione olistica dei dati al centro della propria strategia. Anche per questo, le prospettive di crescita nella regione sono molto buone, come dimostrano i recenti casi di Vodafone Automotive ed Inail”.