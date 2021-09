Cloudera nomina Fabio Pascali come Regional Director Italy

Il manager proviene da Veritas Italia, dove era Country Manager da 3 anni, e in precedenza ha lavorato in DellEMC e, prima della fusione, in EMC

Cloudera ha annunciato la nomina di Fabio Pascali a Regional Director Italy. Pascali lavora nel settore IT da oltre 20 anni: negli ultimi 3 anni è stato Country Manager di Veritas Italia, e in precedenza ha lavorato in DellEMC e, prima della fusione, in EMC.

Sostituirà Yari Franzini, che quattro mesi fa è stato promosso Regional VP Sud Europa della società specializzata in Big Data Management open source, da pochi mesi acquisita dalle società di investimento CD&R e KKR per 5,3 miliardi di dollari.

Nel nuovo ruolo, spiega un comunicato, Fabio Pascali ha il compito di condurre Cloudera nell’evoluzione continua del suo ruolo di protagonista e catalizzatrice della data economy, affrontando le sfide dettate da una crescente ubiquità e dimensione dei flussi di dati e le necessità di un data lifecycle capace di gestire in modo integrato tematiche di compliance, security e privacy.

“In uno scenario economico complesso come quello attuale, l’Italia sta puntando decisamente sulla digitalizzazione, e Cloudera è qui per aiutare, oggi più che mai. Siamo certi che, grazie all’expertise e alla capacità di Fabio, saremo in grado di svolgere un ottimo lavoro, consolidando la nostra crescita e aiutando clienti di ogni settore a realizzare il percorso di trasformazione fondamentale per il loro business”, dichiara nel comunicato Yari Franzini.

“5G, edge e IoT, ma anche Internet of Behaviour: la presenza dei dati nella nostra realtà è sempre più evidente, così come le sfide per riuscire a valorizzarla e dotarsi di approcci aperti, agili e ibridi in grado di gestire dati interni ed esterni con maggiore flessibilità e velocità”, aggiunge nel comunicato Fabio Pascali. “Cloudera, attraverso le sue soluzioni, è esattamente al centro di questo processo, permettendo alle aziende di entrare in una dimensione economica e strategica pienamente data-driven, e avere l’opportunità di guidarne lo sviluppo e la crescita in Italia mi entusiasma”.