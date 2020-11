NFON premia il canale con il Fidelity Partner Program

Con l’emergenza Coronavirus le soluzioni di Unified Communications, e in particolare quelle di telefonia in cloud, hanno fatto il salto di qualità decisivo, diventando abilitatori decisivi di business continuity e digital transformation, con prospettive di crescita a due cifre nei prossimi anni.

In questo scenario, molti operatori di canale, non solo telefonici ma anche informatici e system integrator, stanno considerando di avviare un business di telefonia in cloud a fianco di quello tradizionale, per accumulare esperienza e competenze, e affacciarsi – in un’area tecnologica fondamentale come quella delle comunicazioni aziendali – al modello di business del futuro, basato su un’interazione continua nel tempo con il cliente e su ricavi ricorrenti.

L’opportunità di ricavi ricorrenti sulle licenze e sul traffico telefonico

È questo il quadro in cui NFON ha recentemente varato una campagna di reclutamento di nuovi partner – chiamata Fidelity Partner Program – che appunto propone agli operatori interessati la possibilità di ampliare il proprio business offrendo Cloudya, la soluzione telefonica in Cloud di NFON. Cloudya è un sistema di comunicazione unificata, utilizzato da oltre 40mila aziende e proposta da partner accreditati in 15 paesi, che riunisce, in una singola piattaforma intuitiva, tutti i servizi di collaborazione di nuova generazione, disponibili su qualunque dispositivo e in qualsiasi luogo.

Fidelity Partner Program – come vedremo nel dettaglio più avanti – assicura interessanti premi al raggiungimento di vari obiettivi, e si inserisce nell’ambito di NGAGE, il programma di partnership di NFON.

Programma che prevede tra le altre cose ricavi ricorrenti sia sulle licenze sia sul traffico telefonico, alte marginalità, formazione gratuita, di persona o da remoto, con certificazione per corsi tecnici e commerciali, supporto tecnico – con assistenza da remoto a più livelli da parte di team tecnici locali e centralizzati, 24/7 per i casi più critici – e supporto di marketing, attraverso piani personalizzati e un ampio ventaglio di strumenti, dai materiali co-branded, al creative design e supporto digital media e branded content, co-finanziamento di iniziative a valore aggiunto, fino ai kit per eventi.

Il partner può scegliere il proprio ingaggio mediante il modello Dealer (cioè concludere affari con NFON e beneficiare di commissioni ricorrenti) o quello Wholesale (diventare rivenditore dei servizi e prodotti NFON) con o senza Airtime (traffico telefonico). In base alle proprie capacità tecniche e commerciali potrà essere accreditato con lo status di Approved, Certified, o Premium.

I premi del Fidelity Partner Program

In questo contesto il Fidelity Partner Program di NFON prevede come accennato un ricco programma di gratificazioni per i nuovi partner, che comprende un Welcome Kit, un premio Entry Level alla firma del contratto di partnership con NFON Italia, e altri premi in corrispondenza del Primo Goal (primo contratto firmato tra 1° e 3° mese di partnership), Secondo Goal (quattro contratti firmati tra il quarto e il nono mese), e Terzo Goal (raggiungimento del target tra il decimo e il 18° mese).

I premi sono tutti caratterizzati dallo stesso modello di NFON, il modello a canone ricorrente o pay-per-use. Alcuni esempi sono abbonamenti di entertainment (Netflix, Disney+, Now TV), corsi di formazione (Accademia Formalia, Ninja Academy, team building), o l’accesso a LinkedIn Premium per un anno, di valore crescente naturalmente man mano che si sale dall’Entry Level al Terzo Goal. Per ogni traguardo raggiunto, il partner può scegliere uno tra vari premi in lista. I corsi e gli abbonamenti non sono individuali, ma uno per azienda, spendibili nel modo più adatto alle proprie esigenze.

Con il Fidelity Partner Program, NFON aumenta ulteriormente la propria fiducia nel canale italiano e nella capacità degli imprenditori di tali aziende di comprendere la strategicità del business della telefonia in cloud che sta rapidamente rimpiazzando quello dei centralini tradizionali.