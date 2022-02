Cisco rallentata dal component shortage: il backlog è più grande del fatturato

Come molti fornitori IT, Cisco sta sperimentando un aumento della domanda che non riesce a soddisfare pienamente a causa della carenza di chip e di altri problemi di supply chain.

“Siamo ormai una delle più grandi software company del mondo”, ha detto il CEO di Cisco, Chuck Robbins, agli analisti finanziari durante la earning call per il secondo trimestre fiscale chiuso a fine gennaio. “Nel Q2 il nostro fatturato software è cresciuto del 6% a 3,8 miliardi di dollari, e le entrate da subscription sono salite del 7% annuo a 5,5 miliardi”.

Entrambi questi dati, ha continuato Robbins, continuano a essere negativamente influenzati dalle componenti di software e servizi in abbonamento che sono collegati all’hardware, perché l’hardware soffre del dilatarsi dei tempi di consegna dovuto ai noti problemi dei chip e dei componenti.

Il fatturato totale di Cisco nel Q2 è stato di 12,7 miliardi, in aumento del 6% rispetto a 12 mesi prima, ma il dato più eclatante è il valore del backlog (la coda di prodotti ordinati ma ancora da consegnare) che è di ben 14 miliardi di dollari, cioè di oltre il 150% superiore rispetto a un anno fa. All’interno di questo valore, quello del backlog di software è quasi raddoppiato ed è ora di oltre 2 miliardi, ha riferito il CFO di Cisco, Scott Heron.

“I perduranti problemi di supply chain non stanno impattando solo sulla nostra capacità di consegnare hardware, ma anche sul software in abbonamento che i clienti ordinano insieme all’hardware: anche questo è compreso nel backlog, e non lo contabilizziamo come fatturato fino a quando l’hardware non viene consegnato”, ha spiegato Heron.

Per fare qualche confronto con i concorrenti di Cisco, Juniper Networks ha recentemente annunciato un “livello record di oltre 1,8 miliardi di ordini in backlog”, mentre il presidente e CEO di Arista Networks, Jayshree Ullal, ha riferito di tempi di consegna di alcune soluzioni di 50-70 settimane.

Tornando a Robbins, “durante questo trimestre la situazione della supply chain dal punto di vista pratico non è migliorata né peggiorata: non abbiamo un’idea precisa di quando migliorerà, ma ci aspettiamo che succederà nella seconda metà del nostro anno fiscale”.

Secondo le rilevazioni di osservatori e addetti ai lavori, questa situazione ha portato Cisco e gli altri vendor IT ad aumentare i prezzi al cliente finale di circa il 10%.

“Chiaramente abbiamo clienti che cercano di comprare prima degli aumenti di prezzo, e parlando con loro rileviamo che capiscono la situazione, ma sono anche frustrati, soprattutto per i tempi dilatati di consegna dei prodotti”, ha detto Robbins.

“Stanno perdendo la pazienza, come noi tutti, ma tutti mostrano comprensione, anche perché francamente molti dei nostri clienti stanno facendo la stessa cosa (cioè aumentare i prezzi, ndr) a loro volta verso i loro clienti in qualunque settore siano, visto l’aumento dell’inflazione che possiamo constatare dappertutto”.