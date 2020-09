Cisco-Intesa Sanpaolo, soluzioni congiunte per sostenibilità e open innovation

Cisco e Intesa Sanpaolo, insieme a Intesa Sanpaolo Innovation Center, la società del gruppo che si occupa di innovazione in ambito bancario, hanno sottoscritto un accordo per lo sviluppo di progetti dedicati alla sostenibilità, alla digitalizzazione, all’innovazione e alla gestione delle risorse umane.

Il Memorandum of Understanding rafforza una relazione già attiva dal 2016 e prevede una collaborazione strategica in quattro aree – economia circolare, open innovation, cybersecurity e neuroscienze applicate – con l’obiettivo di realizzare iniziative e servizi che aiutino le imprese italiane ad adottare processi innovativi.

Economia circolare, coinvolta anche Cariplo Factory

In ambito economia circolare l’alleanza punta a favorire l’adozione di tecnologie digitali a supporto di strategie di crescita basate sul riciclo, ricircolo e riuso di beni e materie prime. Intesa Sanpaolo tramite la Banca dei Territori e la Divisione IMI Corporate & Investment Banking mette a disposizione l’accesso al plafond circular 2018-2021 – che prevede fino a 5 miliardi di euro per la transizione delle aziende verso nuovi modelli di business circolari -, e Intesa Sanpaolo Innovation Center offre la propria consulenza tramite il Circular Economy Lab, costituito a Milano in collaborazione con Cariplo Factory. Cisco fornisce la tecnologia abilitante, in particolare Cisco Connected Goods, un modello che sfrutta la connettività, l’analisi dei dati e software dedicati per tracciare il percorso di un bene dai produttori al cliente finale, che può così conoscerne la storia e le caratteristiche di sostenibilità, fino ai soggetti che potranno dare una “seconda vita” al prodotto, aiutandoli a recuperarlo, rilavorarne i materiali e reintrodurli sul mercato.

Open innovation, il ruolo dello Smart Mobility Corporate Club di Torino

Per l’open innovation, la partnership prevede una serie articolata di collaborazioni: la più importante è l’adesione di Cisco, al fianco di FCA e Iren, allo Smart Mobility Corporate Club, avviato lo scorso agosto da Intesa Sanpaolo Innovation Center a Torino, che mira a rafforzare l’ecosistema dell’innovazione nella smart mobility, facendo leva anche sul programma di accelerazione di startup internazionali condotto da Techstars. I membri del Club beneficiano di servizi personalizzati, contatti privilegiati per l’avvio di sperimentazioni tecnologiche con le startup del programma Techstars, consulenza tecnologica e attività di scouting di startup italiane ed estere tramite il network Intesa Sanpaolo Innovation Center.

Cybersecurity, obiettivo condividere e diffondere competenze

Nell’ambito della cybersecurity, l’obiettivo dell’accordo è condividere competenze, per creare in sinergia servizi innovativi a favore dei due Gruppi e del mercato, e per promuovere la diffusione delle conoscenze sul tema della sicurezza informatica, attraverso workshop e altri eventi dedicati da organizzare con il supporto dell’Area di Governo Chief IT, Digital and Innovation Officer di Intesa Sanpaolo e dell’Artificial Intelligence Lab di Intesa Sanpaolo Innovation Center, realizzato a Torino con ISI Foundation.

Risorse umane, particolare attenzione allo Smart Working

L’ultima componente dell’accordo riguarda l’applicazione delle neuroscienze all’ambito delle risorse umane. Cisco ha sviluppato un sistema di mappatura del personale “fluido” che permette di valorizzare le competenze e ottimizzare ambiti di attività e progetti seguiti. Intesa Sanpaolo Innovation Center, con il proprio Neuro Science Lab nato dalla collaborazione con la Scuola IMT Alti Studi di Lucca, ha all’attivo numerosi studi e progetti dedicati a risorse umane, apprendimento e marketing. Le due società si propongono di mettere a fattor comune conoscenze ed esperienze per lo studio di nuovi servizi per le aziende, con particolare attenzione allo smart working.

“Con questo accordo si mettono in campo le migliori risorse tecnologiche, finanziarie e formative per sostenere la crescita del Paese e delle sue imprese, coniugandola con la promozione di modelli di economia circolare che consentono di perseguire sviluppo e sostenibilità”, commenta Agostino Santoni, Amministratore Delegato di Cisco Italia. “Insieme potremo dare un contributo fattivo alla competitività a livello globale delle aziende italiane, raggiungendole sul territorio grazie alla forza e alla presenza capillare di Intesa Sanpaolo. Potremo offrire loro tutte le opportunità della tecnologia, come parte del nostro impegno per la digitalizzazione del Paese”.

“La collaborazione strategica con Cisco rafforza le attività del Gruppo Intesa Sanpaolo per l’innovazione e ci fornisce ulteriori strumenti per supportare le imprese italiane su più fronti di estrema importanza per la loro competitività, come la transizione verso un nuovo modello economico circolare, il dialogo con le startup, la protezione dei dati digitali e dagli attacchi online e l’applicazione delle neuroscienze per gestire e valorizzare al meglio il lavoro e la risorsa più preziosa, il capitale umano”, afferma Guido de Vecchi, Direttore Generale Intesa Sanpaolo Innovation Center.