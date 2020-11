Cisco e Computer Gross, tre pacchetti di soluzioni per le PMI

Cisco e Computer Gross hanno annunciato il progetto Vinci, una nuova piattaforma di soluzioni, competenze e servizi pensata e realizzata per affiancare reseller, system integrator e partner italiani che lavorano sul mercato delle piccole e medie imprese.

Un progetto, spiega un comunicato Computer Gross, che è nato in Italia ma ha l’obiettivo di fare scuola e indicare una direzione su cui poi si inseriranno altri Paesi e mercati. “Vinci come il Paese natale del più grande genio italiano nel mondo. Vinci come la seconda persona dell’indicativo presente del verbo vincere”.

Le linee di prodotto al centro del progetto sono tre: Meet (collaborazione), che è basata sulla suite Webex ma comprende anche soluzioni Cisco di Contact Center, Telefoni IP, Meeting server; Secure, dedicata a tutto il mondo della sicurezza digitale, dalla email security alla gestione degli end point; e Connect, basata sulla suite Meraki.

adv Nell’era digitale il centralino va in Cloud NFON - SCOPRI DI PIÙ >> La telefonia di nuova generazione è in software-as-a-service: non richiede di installare centralini hardware, gestisce fisso e mobile, e consente di attivare nuove linee o filiali con un clic, abilitando Smart Working e Unified Communication.

“Architettura, studio del mercato, supporto nella progettazione e nel “taglio” di soluzioni ad hoc… quello che Computer Gross mette al servizio di un progetto come Vinci, e dunque dei suoi partner, è un vero ecosistema pensato, studiato, realizzato per tradurre sul mondo PMI tutta la forza di un brand come Cisco”, dichiara nel comunicato Federico Grassi, GM Computer Nessos, Business Unit Cisco di Computer Gross -. Con le soluzioni e i servizi di Vinci vogliamo comunicare a system integrator, reseller, sviluppatori che Cisco sulle PMI non solo è possibile ma, soprattutto oggi, è anche necessaria. Un brand storicamente simbolo del valore enterprise che oggi declina con semplicità, facilità, velocità e ovviamente qualità tutta la sua forza su un target chiave per il nostro Paese. Una opportunità senza precedenti per il canale, e per tutte le imprese italiane alle prese con l’adattamento a questa fase di nuova straordinaria normalità”.

«Vinci è un progetto ambizioso e unico a livello internazionale che segue un percorso iniziato quasi tre anni – dichiara Giorgio Campatelli, Country Leader Partner Organization di Cisco Italia -. Abbiamo adeguato buona parte dei nostri programmi e la nostra offerta proprio nell’ottica di valori chiave per lo small and medium business come facilità, scalabilità, efficacia. Valori che oggi però trovano una sintesi perfetta nelle abilità che un distributore come Computer Gross è in grado di garantire a noi, ai partner e alle aziende. Computer Gross è infatti un partner decisivo per la scalabilità delle nostre tecnologie sia a livello di numeri sia a livello di supporto sui partner. In un mondo come quello del piccolo e molto piccolo in Italia si stratta di elementi vitali che pochi sono in grado di vantare davvero”.

Per i partner, continua Campatelli, questo vuol dire oggi avere la possibilità di accedere, ordinare soluzioni e bundle che Cisco ha appositamente studiato per le PMI avendo la certezza che si tratti di prodotti già testati, validati. Il tutto con la possibilità di gestire in cloud tutta la parte di installazione, monitoraggio nel tempo.

“Questo vuol dire portare alle imprese soluzioni di eccellenza a livello di unified communication e sicurezza in maniera rapida, facile, sicura e, oltretutto, avendo la possibilità di costruire, su queste offerte, importanti opportunità di business e marginalità grazie a servizi professionali ricorrenti da gestire via cloud e a consumo”.