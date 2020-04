Cisco stanzia 2,5 miliardi per aiutare clienti e partner nella crisi Covid-19

Cisco ha annunciato il Cisco Business Resiliency Program, un insieme di azioni da 2,5 miliardi di dollari per sostenere la liquidità di clienti e partner che stanno affrontando la crisi dovuta alla pandemia Coronavirus. Il programma è affidato alla divisione Cisco Capital.

“Clienti e partner di Cisco sono sotto un’enorme pressione per mantenere le loro attività produttive e sicure: che si tratti di fornire tecnologia, finanziamenti, o aiuti a chi ne ha più bisogno, Cisco si impegna a lavorare al loro fianco per lottare contro questa pandemia su tutti i fronti”, dichiara in una nota Chuck Robbins, Chairman e CEO di Cisco.

Più in dettaglio il Business Resiliency Program comprende una sospensione anticipata dei pagamenti di 90 giorni, e concede al cliente di rinviare il 95% del costo di qualsiasi nuovo prodotto o soluzione Cisco – hardware, software e servizi – fino al 2021.

A partire da gennaio poi i clienti pagheranno una quota mensile calcolata sulla base dell’importo totale e dell’importo ancora da pagare. Questa formula è applicabile anche a una piccola quota (fino al 5%) dei servizi forniti dai partner di Cisco, per esempio per l’installazione. Il Business Resiliency Program si estende anche a Cisco Refresh, l’offerta di prodotti ricondizionati e certificati di Cisco.

“L’obiettivo è rendere più facile per clienti e partner l’acquisto delle tecnologie di cui hanno bisogno per continuare la loro attività nel modo più produttivo”, dichiara nella nota Kristine A. Snow, SVP e President di Cisco Capital.

“Una soluzione in più per i partner”

Cisco sottolinea che il Business Resiliency Program oltre a essere un aiuto diretto per il cliente è anche un sostegno indiretto per i suoi 60mila partner nel mondo.

“Uno dei più grandi rischi per voi è il cliente non possa permettersi le tecnologie che possono aiutarlo a mantenersi in attività e uscire più forte dall’emergenza, proprio perché a causa dell’emergenza si trova in una situazione critica di cash flow”, ha scritto in un post Oliver Tuszik, il Senior Vice President Global Partner Organization di Cisco, rivolgendosi ai partner. “Per questo il Business Resiliency Program è una soluzione in più per voi in questo momento: accelererà i vostri cicli di vendita, ridurrà il vostro rischio finanziario, e vi permetterà di offrire ai vostri clienti delle soluzioni di pagamento che li aiuteranno a gestire meglio il loro cash flow”.

Il Business Resiliency Program, aggiunge Tuszik, si aggiunge a molte altre misure adottate da Cisco per supportare i partner in questa situazione straordinaria, dalle offerte gratuite di Webex e di sicurezza, agli “Ask the Expert Webinar”.

Oltre a Cisco, molti altri vendor IT hanno pubblicamente annunciato iniziative di supporto straordinario per clienti e partner di canale: in questi articoli abbiamo raccontato i “programmi Covid-19” di Microsoft, di Exclusive Networks, di SAP, e di HPE.