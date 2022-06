Cybersecurity, da Microsoft Italia e partner 30 corsi di formazione per 1000 persone

Parte in questi giorni il piano Cybersecurity Skilling, con percorsi gratuiti verso le certificazioni per professionisti, aziende e studenti. Coinvolti Fondazione Mondo Digitale e Pipeline

Nell’ambito del suo piano Ambizione Italia, Microsoft Italia ha annunciato Alleanza per il Lavoro, un nuovo progetto di diffusione di competenze digitali tra studenti e professionisti, che coinvolge il fornitore e i suoi partner italiani.

Nello specifico, in questo mese parte un piano articolato di 30 corsi di formazione gratuiti dedicati alla Cybersecurity, online e in presenza sul territorio, chiamato Cybersecurity Skilling. Si tratta di corsi di formazione rivolti ad aziende e partner di Microsoft, professionisti già affermati e studenti, per ridurre lo skills mismatch in ambito sicurezza cibernetica, che coinvolgeranno in questa prima fase oltre 1000 persone. I dettagli dei corsi sono disponibili qui.

L’iniziativa di Microsoft Italia, che coinvolge partner sul territorio tra cui Fondazione Mondo Digitale e Pipeline, si inserisce in un contesto in cui è nota la necessità di professionisti specializzati in Cybersecurity, e l’insufficienza dell’offerta rispetto alla domanda, in particolare in Italia (ne abbiamo parlato qui).

ADV Industria 4.0: una guida per integrare funzione IT e reparti di produzione Siemens - Riuscire a far parlare tra loro sistemi e apparati dei mondi IT e OT è la chiave per sbloccare la trasformazione digitale nell’industria. Per farlo, è necessario cominciare a far parlare tra loro le persone di questi due domini di competenza. Riuscire a far parlare tra loro sistemi e apparati dei mondi IT e OT è la chiave per sbloccare la trasformazione digitale nell’industria. Per farlo, è necessario cominciare a far parlare tra loro le persone di questi due domini di competenza. Scopri di più >

Una nota Microsoft sottolinea che il Cybersecurity Specialist è tra le 25 professioni più richieste in Italia (fonte: report Linkedin Lavori in Crescita 2022), ma d’altra parte solo il 40% dei lavoratori ha ricevuto una formazione specifica sulla sicurezza cibernetica (Rapporto Censis – DeepCyber, Aprile 2022).

Nell’ambito del piano Cybersecurity Skilling, per le aziende Microsoft mette a disposizione percorsi di formazione dedicati, finalizzati all’ottenimento di certificazioni riconosciute a livello globale con l’obiettivo di colmare i gap conoscitivi ed implementare la conoscenza delle soluzioni Microsoft.

Per gli studenti invece, insieme a Fondazione Mondo Digitale, sono stati messi a punto training ad-hoc per promuovere una conoscenza generale sui concetti di cloud computing, sicurezza e compliance.

Per l’upskilling dei professionisti, insieme a Pipeline, sono stati sviluppati percorsi avanzati per diffondere le competenze necessarie per implementare i controlli di sicurezza e le soluzioni di gestione delle identità basate su Microsoft Azure. A completare la proposta formativa si inseriscono anche le iniziative sulla piattaforma Cloud Champion dedicate all’ecosistema dei partner Microsoft.

“La crescita dei rischi e delle minacce è ormai sotto gli occhi di tutti. Non sono più sufficienti tecnologie all’avanguardia, ma occorre personale altamente qualificato in grado di far fronte a qualsiasi criticità. La carenza di talenti in questo settore è una sfida quanto mai urgente: negli Stati Uniti 1 posto di lavoro su 3 nella sicurezza è vacante – quasi 2,5 milioni – con un impatto in termini di ritardo sul tempo di rilevamento di una violazione informatica fino a 287 giorni. Con l’Alleanza per il Lavoro, a cui presto mi auguro si uniranno nuovi membri, e il programma Cybersecurity Skilling, vogliamo affrontare con spirito collaborativo questa sfida mettendo a disposizione di aziende, studenti e professionisti una piattaforma per aiutarli ad affrontare il futuro con i giusti strumenti”, commenta nella nota Silvia Candiani, Amministratore Delegato di Microsoft Italia.