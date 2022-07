ha annunciato il programma di formazione Salesforce Digital Career Factory , che realizzerà con i partner. L’iniziativa prevede una serie di corsi di formazione online per preparare i candidati a due delle certificazioni professionali più richieste nel mondo Salesforce –– e inserirli poi presso aziende partner di Salesforce. Al termine del percorso tutti i discenti avranno gratuitamente accesso all’esame per la certificazione Salesforce. La fase pilota, spiega un comunicato, si svilupperà in 12 mesi e vedrà la partecipazione di. I corsi come accennato sono rivolti alla formazione di Salesforce Developer – con competenze base più tecniche – e di Salesforce Administrator per profili con base più generica. I corsi sono aperti a diplomati e laureati, prevedono lezioni sia pratiche che teoriche, e sono totalmente gratuiti. Ogni corso dura 120 ore su 3 settimane, delle quali 40 ore di teoria, 56 di pratica, 8 di moduli obbligatori (4 diritti e doveri dei lavoratori e 4 sicurezza generale) e 16 ore di tematiche trasversali. Due corsi – uno da Admin e uno da Developer – sono già stati tenuti dal 27 giugno al 12 luglio. Per ora da settembre a dicembre ne sono calendarizzati altri sei, di cui due da Administrator e quattro da Developer, e altri sono previsti nel 2023. Per il corso da Salesforce Developer occorre avere un diploma o laurea in informatica o disciplina STEM, buona conoscenza della lingua inglese, e conoscere almeno un linguaggio di programmazione object oriented (Java, C++, C#, Javascript, etc.). Per il corso da Salesforce Admin al momento in cui scriviamo la pagina dei requisiti è inaccessibile. Per quanto riguarda i ruoli dei partner coinvolti,si occuperà del coordinamento delle attività formative, della selezione e gestione delle assunzioni presso le aziende dell’ ecosistema Salesforce in Italia . Le sedi di lavoro riportate sul sito Randstad sono Roma, Napoli, Bari, Lecce, Milano, Brescia, Venezia e Padova.

Lutech TenEnigen, definita nel comunicato come il principale centro di formazione Salesforce autorizzato sul territorio (italiano), si occuperà della formazione tecnica su Salesforce contribuendo al re-skilling e alla formazione continua dei lavoratori in ambito ICT.

Infine TIM, con la sua Academy, proporrà un percorso formativo focalizzato sulle soft skills più importanti per l’Industry 4.0. Sono previsti focus specifici per potenziare le capacità di ‘Self Empowerment e Leadership’ e di ‘Autogestione’, oltre a una serie di esercitazioni pratiche.