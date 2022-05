Capgemini assumerà 3300 persone in Italia entro il 2022

Capgemini ha annunciato l’intenzione di effettuare circa 3300 nuove assunzioni in Italia entro la fine del 2022, per supportare, come spiega un comunicato, la strategia di crescita del Gruppo volta a favorire il percorso di trasformazione digitale del Paese.

I nuovi assunti entreranno nel team di consulenti gestionali e IT, ingegneri ed esperti digitali di Capgemini in Italia, dove il gruppo di servizi e consulenza opera anche con i marchi Capgemini Engineering e Capgemini Invent, e impiega 8000 persone in 10 sedi. Le posizioni disponibili, continua il comunicato, includono una serie di skillset e competenze di digitalizzazione dei processi aziendali e produttivi, cloud, dati, CRM e ingegneria.

Più nel dettaglio i neoassunti saranno costituiti da circa 1000 neo-laureati in discipline STEM (scientifiche e tecnologiche, ingegneria, matematica) ed economia, 1200 professionisti con esperienza in aree di competenza tecnologica, e 1100 risorse con expertise in ambito ingegneristico, ricerca e sviluppo, e nell’industria intelligente. “Ognuno di loro”, spiega Capgemini, “contribuirà allo sviluppo di progetti innovativi e altamente richiesti e diversificati tra settori, aree geografiche e clienti, operando in un’atmosfera inclusiva dove tutte le forme di diversità vengono valorizzate e apprezzate”.

ADV Industria 4.0: una guida per integrare funzione IT e reparti di produzione Siemens - Riuscire a far parlare tra loro sistemi e apparati dei mondi IT e OT è la chiave per sbloccare la trasformazione digitale nell’industria. Per farlo, è necessario cominciare a far parlare tra loro le persone di questi due domini di competenza. Riuscire a far parlare tra loro sistemi e apparati dei mondi IT e OT è la chiave per sbloccare la trasformazione digitale nell’industria. Per farlo, è necessario cominciare a far parlare tra loro le persone di questi due domini di competenza. Scopri di più >

“La nostra mission è sprigionare il potenziale umano attraverso la tecnologia per creare un futuro inclusivo e sostenibile: per questo abbiamo definito un consistente piano di assunzioni rivolto a neolaureati e professionisti, con la convinzione che dalla combinazione di persone competenti e appassionate e da un approccio incentrato sull’innovazione tecnologica, sapremo portare avanti il nostro ambizioso piano di crescita”, dichiara nel comunicato Michelangelo Ceresani, HR Director di Capgemini Italia. “Chi entra in Capgemini si trova inserito all’interno di un’azienda attenta allo sviluppo e al benessere delle persone, grazie a una cultura che alimenta il talento di ciascuno attraverso un ambiente di lavoro dinamico ed inclusivo. Mettiamo a disposizione percorsi di crescita e formazione continua, flessibilità nelle modalità di organizzazione del lavoro e programmi di wellness e wellbeing che permettono alle nostre persone di raggiungere il giusto equilibrio fra lavoro e vita personale”.

È possibile visionare tutte le posizioni aperte sui siti italiani di Capgemini – dove al momento in cui scriviamo ci sono circa 180 ricerche attive, sia di singole professionalità sia collettive, come per esempio “laureati in ingegneria elettronica, elettrica, informatica, meccatronica e dell’autoveicolo” – e di Capgemini Engineering, dove le ricerche attive per l’Italia attualmente sono 130.