Canon Italia, nuovi manager per la divisione Document Solutions

Canon Italia ha annunciato la nomina di due nuovi manager per la divisione Document Solutions (DS): Giuseppe D’Amelio sarà il Direttore Marketing e Pierluigi Fioretti il DS Sales Director.

“Queste nuove nomine rafforzano e completano la nostra struttura dedicata alle soluzioni Document Solutions. Un gruppo di talenti con competenze diversificate e solide esperienze che ci permetterà di consolidare ulteriormente il business in quest’area, grazie alla nostra ampia gamma di prodotti, soluzioni e servizi, nonché alle solide relazioni con clienti e partner di canale costruite nel tempo”, ha commentato in un comunicato Massimo Macarti, Amministratore Delegato di Canon Italia. “Giuseppe e Pierluigi vantano background ed esperienze estremamente preziosi per Canon e sono certo che il loro entusiasmo e la loro passione, unitamente a un team altamente qualificato, ci porteranno a raggiungere importanti obiettivi”.

In qualità di Direttore Marketing DS, Giuseppe D’Amelio sarà responsabile della creazione di piani di sviluppo e di trasformazione strategica per sostenere la crescita del business DS di Canon nel nuovo contesto di mercato, nonché di iniziative di brand awareness per supportare le esigenze di innovazione e trasformazione digitale di clienti e partner.

In Canon dal 2015, D’Amelio ha dapprima guidato lo sviluppo dell’area Information Management introducendo un approccio strategico unito a innovative metodologie di vendita, governance ed erogazione di servizi alle aziende. Il comunicato spiega che D’Amelio ha un percorso professionale ventennale intrapreso in diversi mercati e settori, durante il quale ha ricoperto ruoli di leadership e manageriali di crescente responsabilità in primarie aziende di consulenza e servizi.

Passando a Pierluigi Fioretti, nel ruolo di DS Sales Director sarà responsabile di creare specifiche strategie di vendita per favorire la crescita del business DS di Canon nonché di rispondere alle rapide trasformazioni in atto sul mercato e alle esigenze di innovazione e competitività dei clienti.

Pierluigi Fioretti è entrato in Canon Solutions Italia Centro Sud nel 2010, prima in qualità di Direttore Commerciale, poi come Direttore Generale della società affiliata di Roma. Nel settembre del 2019 ha assunto il ruolo di Amministratore Delegato di Canon Solutions Italia Srl Nord e Centro Sud, due realtà fondamentali per lo sviluppo delle vendite dell’azienda in ambito B2B e partner di riferimento per quelle aziende che puntano sull’innovazione tecnologica e sull’efficienza dei processi quale driver strategico di crescita.