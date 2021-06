Canon Italia, Andrea Romeo sarà Country Director della divisione ITCG (Imaging e Communications)

Canon Italia (ne abbiamo parlato recentemente a proposito dei risultati e delle strategie di canale, ndr) ha annunciato la nomina di Andrea Romeo come nuovo Country Director per la Business Unit ITCG (Imaging Technologies and Communication Group). In questo ruolo, il manager avrà la responsabilità di guidare le attività della divisione dedicata al mondo dell’Imaging Consumer e Professionale, definendone strategie ed obiettivi e contribuendo alla crescita continua del business sul mercato italiano.

Andrea Romeo ha 48 anni e proviene da Samsung Electronics Italia, dove è entrato nel 2009, ricoprendo ruoli di crescente responsabilità sino a essere nominato, nel 2017, Sales Director Home Appliances (ultima carica ricoperta prima del suo ingresso in Canon). Completano il suo curriculum le esperienze maturate in Indesit, in Sapient Italia, e in Ipsos-Explorer.

“Soddisfare le esigenze di Imaging dei nostri clienti e valorizzare l’esperienza e la competenza dei nostri partner sono per Canon le linee guida fondamentali di ogni strategia di vendita”, commenta in un comunicato Massimo Macarti, Amministratore Delegato di Canon Italia. “È in questa direzione che si inserisce la nomina di Andrea Romeo come nuovo Country Director della nostra Business Unit ITCG. Siamo certi che la sua esperienza e le sue competenze di mercato, e di gestione, saranno preziose per costruire il futuro della nostra azienda”.

“Canon è un brand affascinante, che fa dell’innovazione e della tecnologia la base fondamentale della sua identità aziendale”, aggiunge nel comunicato Andrea Romeo, il nuovo Country Director ITCG Group Director di Canon Italia. “Sono felice di poter accogliere questa nuova sfida e dare il mio contributo a Canon per rinforzare e rinnovare la sua leadership nell’imaging e nel printing in Italia”.

Romeo è laureato in Scienze Politiche nel Dipartimento di Sociologia dell’Università degli Studi di Milano, ed è specializzato in Marketing Management dei Mercati Industriali e Marketing strategico presso la SDA Bocconi.