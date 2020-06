Blue Yonder ha un nuovo responsabile Sud Europa

Alexandre Jennaoui, con esperienze in KPMG, Oracle e IBM, assume la guida delle attività della ex JDA Software in Italia, Francia, Belgio, Spagna e Portogallo

Blue Yonder (la multinazionale americana tra i maggiori specialisti mondiali di software di supply chain management e retail management, conosciuta fino a pochi mesi fa come JDA Software) ha annunciato la nomina di Alexandre Jennaoui a Vice President South Europe, con l’incarico di sostenere lo sviluppo di questa regione strategica per l’azienda. Jennaoui sarà responsabile delle attività in Francia, Belgio, Italia, Spagna e Portogallo.

In Italia, Jennauoi lavorerà di concerto con Stefano Maio, recentemente entrato in Blue Yonder con la carica di Senior Sales Director con responsabilità sulle strategie commerciali di Blue Yonder in Italia e Iberia.

Alexandre Jennaoui, spiega un comunicato, vanta oltre 20 anni di esperienza nelle soluzioni per il supply chain management, acquisita in società di consulenza come KPMG e fornitori come Oracle e IBM, nonché in fondi di investimento specializzati nel settore del software.

adv Nell’era digitale il centralino va in Cloud NFON - SCOPRI DI PIÙ >> La telefonia di nuova generazione è in software-as-a-service: non richiede di installare centralini hardware, gestisce fisso e mobile, e consente di attivare nuove linee o filiali con un clic, abilitando Smart Working e Unified Communication.

Prima di fare il suo ingresso in Blue Yonder, Alexandre Jennaoui ha ricoperto la carica di Chief Revenue Officer in Alkemics, supportando questa società francese nella sua rapida crescita nel mercato delle soluzioni di collaborazione software as a service per distributori e produttori.

“È con grande entusiasmo che mi unisco a Blue Yonder. L’ambizione di consentire ai retailer e alle aziende manifatturiere di implementare supply chain autonome, potenziate da una piattaforma che integra Artificial Intelligence e Machine Learning (qui abbiamo parlato della piattaforma Luminate, ndr), rende Blue Yonder un partner chiave per affrontare le loro sfide. Supportati dai significativi investimenti di Blue Yonder in Europa, rafforzeremo l’implementazione con i nostri clienti e li supporteremo nella trasformazione digitale della loro supply chain”, ha commentato Alexandre Jennaoui nel comunicato che annuncia appunto la sua nomina a Vice President South Europe di Blue Yonder.