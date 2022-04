Best Workplaces Italia 2022: un’azienda su 4 è del settore IT

Evidentemente nel settore IT in Italia c’è mediamente una buona qualità degli ambienti di lavoro, o almeno questo è ciò che emerge dalle classifiche Best Workplaces Italia 2022 pubblicate ieri, dove quasi un’azienda su 4 appartiene al settore IT.

Più precisamente le aziende premiate sono in tutto 60 (l’elenco è in fondo all’articolo), ovvero 15 per ciascuna delle quattro categorie dimensionali (almeno 500 dipendenti, 150-499 dipendenti, 50-149 dipendenti, e 10-49 dipendenti), e di queste ben 14 sono IT.

Non solo: i piazzamenti delle aziende IT sono in gran parte ai posti più alti. Il settore Information technology infatti si aggiudica addirittura la maggioranza assoluta dei posti sui quattro podi di categoria: 7 su 12.

Sono infatti dell’IT due dei quattro primi posti (Micron Semiconductor nella categoria “almeno 500 dipendenti” e Cisco Systems in quella 150-499), e tre dei quattro secondi posti (Bending Spoons nella categoria 150-499, Sidea Group in quella 50-149, e Nebulab in quella 10-49). Nella categoria 150-499 addirittura tutto il podio è di aziende IT, visto che al terzo posto c’è Salesforce Italia, e un altro terzo posto è stato conquistato da Insight Technology Solutions nella categoria 50-149 dipendenti

Ma vediamo più nel dettaglio i piazzamenti delle aziende IT nelle classifiche Best Workplaces delle 4 categorie.

Almeno 500 dipendenti

1) Micron Semiconductor Italia (semiconduttori, 525 dipendenti)

9) Gruppo Esprinet (distribuzione IT, 860 dipendenti)

150-499 dipendenti

1) Cisco Systems Italy (hardware e software, 433 dipendenti),

2) Bending Spoons (software, 216 dipendenti)

3) Salesforce Italia (software, 432 dipendenti)

7) Ingram Micro Italia (distribuzione IT, 186 dipendenti)

15) Iconsulting (consulenza IT, 298 dipendenti)

50-149 dipendenti

2) Sidea Group (consulenza IT, 105 dipendenti)

3) Insight Technology Solutions (consulenza IT, 83 dipendenti)

4) Skylabs (consulenza IT, 64 dipendenti)

12) Mia Platform (software, 97 dipendenti),

10-49 dipendenti

2) Nebulab (consulenza IT, 41 dipendenti)

9) Cleafy (software, 33 dipendenti)

11) Cadence Design Systems (software, 26 dipendenti).

La metodologia

Ogni anno GPTW (Great Place to Work) seleziona, tra tutte le organizzazioni che ha certificato per la qualità dell’ambiente di lavoro, quelle che hanno ottenuto i risultati migliori, e le include nella Classifica Best Workplaces delle migliori aziende per le quali lavorare in Italia, e in altre classifiche di dettaglio come Best Workplaces for Millennials, for Women, for Innovation e for Diversity & Inclusion.

Per stilare la classifica di quest’anno in particolare GPTW Italia ha condotto una ricerca durata un anno su 210 aziende che hanno richiesto di prendervi parte.

La ricerca si basa sulla survey Trust Audit, a cui hanno partecipato oltre 94mila collaboratori di queste aziende, che hanno espresso le loro opinioni e feedback (in modalità anonima e tutelata) rispetto all’ambiente di lavoro e alla cultura aziendale.

Secondo il modello GPTW, un ambiente di lavoro eccellente è caratterizzato da una relazione di fiducia reciproca tra management aziendale e personale, l’orgoglio per il proprio lavoro e per l’organizzazione di cui si fa parte e la qualità dei rapporti con i colleghi. Il livello di eccellenza dell’ambiente di lavoro viene misurato su 5 dimensioni: Credibilità (comunicazione a due vie, competenza, integrità), Rispetto (sviluppo professionale, coinvolgimento, cura), Equità (Equità del trattamento, imparzialità, giustizia), Orgoglio (lavoro individuale, gruppo di lavoro, immagine aziendale), e Coesione (confidenza, accoglienza, collaborazione).

Il peso dell’opinione dei collaboratori vale il 75% del punteggio. Il restante 25% consiste nella valutazione di Great Place to Work di un questionario a compilazione da parte del management aziendale, il Culture Audit, nel quale l’organizzazione descrive come realizza l’ambiente di lavoro rispetto al quale i collaboratori si sono espressi.