Avanade, Anna di Silverio nominata Europe Area Manager

Entrata in Avanade nel 2010 come General Manager Italia, da 5 anni era a Singapore con incarichi prima di COO e poi di Area Manager dei Growth Markets

Avanade, la multinazionale della consulenza e system integration del gruppo Accenture specializzata sulle tecnologie Microsoft, ha annunciato la nomina di Anna Di Silverio come Area President per l’Europa, a partire dall’1 settembre 2020.

Di Silverio, che fino a fine agosto era Area President Growth Markets (Australia, Brasile, Cina, Hong Kong, Giappone, Malesia e Singapore) di Avanade, nel nuovo ruolo avrà il compito di guidare un team di 5000 professionisti in 16 paesi europei, favorendo la crescita del business di Avanade, e assicurando l’implementazione della strategia e la gestione delle operazioni, sempre a diretto riporto di Pamela Maynard, CEO di Avanade.

Di Silverio è laureata in informatica all’Università di Pisa, e dopo varie esperienze tra cui HPE e Microsoft, è entrata in Avanade nel 2010 come General Manager Italia, e nel 2015 si è trasferita a Singapore per assumere il ruolo di Chief Operating Officer “Growth Markets”, diventando poi Area President nel 2016.

Sotto la sua guida, spiega un comunicato, Avanade ha costantemente mantenuto crescite a due cifre nei mercati emergenti, ha lanciato con successo i Digital Innovation Studios in Australia, Singapore e Giappone e inaugurato la sede di Osaka in Giappone.

La costante attenzione di Anna Di Silverio verso le persone e l’impegno per l’inclusione e la valorizzazione delle diversità culturali e di genere è dimostrato dalla composizione del suo leadership team che vede la presenza di oltre il 40% di manager donne e dall’incremento del 61% del numero dei dipendenti. Sotto la sua guida, Avanade ha ottenuto il riconoscimento come Employer of Choice for Gender Equality in Australia e Top 50 Best Places to Work in Brasile.

“Dopo cinque anni in cui ha contribuito a rafforzare il nostro business nei Growth Markets, sono davvero felice della nomina di Anna come nostro Europe Area President”, ha dichiarato Pamela Maynard, CEO di Avanade. “La sua capacità di collaborare con i nostri clienti, di far crescere la nostra azienda e di dare priorità ai nostri collaboratori sarà fondamentale per dare rinnovato impulso alle nostre filiali europee”.

“Sono estremamente orgogliosa del nostro team, dei nostri risultati e dell’impatto positivo che abbiamo avuto sui nostri clienti nei mercati emergenti“, ha commentato Di Silverio. “Sempre di più le aziende si rivolgono a noi per ripensare e ridisegnare il futuro del proprio business e sono entusiasta dell’opportunità che questo cambiamento mi offre per condividere con i colleghi europei idee e best practices nate durante la mia precedente esperienza”.

