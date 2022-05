Arrow Electronics, il COO Sean Kerins diventa presidente e CEO

Il nuovo top manager assumerà le cariche l'1 giugno. È in Arrow da 15 anni, con esperienze precedenti in EMC, Coopers & Lybrand, e General Motors

Arrow Electronics, il fornitore americano di componenti elettronici e IT (oltre 34 miliardi di dollari il fatturato 2021) rappresentato in Italia dal distributore a valore aggiunto Arrow ECS Italia, ha comunicato la nomina di Sean J. Kerins a Presidente e CEO, a partire dal 1° giugno 2022. Kerins entrerà inoltre a far parte del board di Arrow, a partire dalla prossima riunione annuale degli azionisti che si terrà l’11 maggio 2022.

Kerins sostituisce Michael J. Long, che sempre dal primo giugno assumerà il ruolo di Executive Chairman del board di Arrow.

Kerins è in Arrow dal 2007 ed è COO (Chief Operating Officer) dal dicembre 2020. In precedenza ha ricoperto il ruolo di Presidente della divisione Global Enterprise Computing Solutions Business di Arrow, e prima ancora quello di Presidente della regione Nord America, sempre per lo stesso business.

Kerins ha conseguito una laurea in ingegneria presso la Syracuse University e un Master in Business Administration presso la Kellogg School of Management della Northwestern University.

Prima di entrare in Arrow, ha lavorato dieci anni in EMC, mantenendo incarichi di taglio commerciale e di responsabilità nei professional service, passando poi a ruoli progressivamente più prestigiosi in Coopers & Lybrand Consulting e occupandosi anche di industrial engineer in General Motors.

“Sono orgoglioso di poter accompagnare questa azienda verso il futuro”, ha dichiarato Kerins in un comunicato. “È stato davvero un privilegio lavorare con Mike e con il brillante e talentuoso team di Arrow negli ultimi quindici anni. Sono impaziente di poter proseguire il nostro percorso di crescita, incrementando anche profittabilità e valore per gli azionisti, i fornitori, i clienti e i nostri dipendenti”.

“La leadership di Sean e la sua consolidata esperienza acquisita in Arrow lo qualificano come il manager perfetto per subentrare a Mike Long”, ha dichiarato Barry W. Perry, Lead Independent Director del board di Arrow. “Il nostro impegno nella pianificazione pluriennale dello sviluppo della società è una garanzia di continuità”.

“Inoltre siamo entusiasti che Mike entrerà come Executive Chairman nel Consiglio Direttivo di Arrow, certi che la sua leadership decennale e il costante impegno, unitamente alle ottime prestazioni dimostrate come Presidente e CEO, continueranno a ispirare le strategie di Arrow, a beneficio dei risultati”, ha concluso Perry.

“È stato un privilegio collaborare con il team di Arrow in questi anni”, ha dichiarato Long. “Le qualità del manager che proseguirà quanto da me iniziato e la sua gestione sono fondamentali per lo sviluppo strategico dell’azienda. Dopo un processo di transizione ponderato e pluriennale, sono felice che Sean sia stato nominato Presidente e CEO. Ho fiducia nella sua leadership per guidare Arrow e sono felice di continuare a far parte del Consiglio Direttivo di Arrow”.