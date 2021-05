Anche in Italia i corsi Google che certificano in meno di 6 mesi

Quattro percorsi, solo online, nelle aree Supporto IT, Project Management, UX Design, e Data Analytics. Disponibili 4000 borse di studio per studenti e lavoratori

Google ha lanciato anche in Italia i Google Career Certificates, programmi di formazione professionale online per lo sviluppo di competenze digitali caratterizzati da costi molto contenuti e soprattutto da breve durata (in media meno di 6 mesi). I corsi forniranno competenze e certificazioni in quattro aree: Supporto IT, Project Management, User Experience (UX) Design, e Data Analytics.

I Google Career Certificates sono stati presentati lo scorso agosto negli USA (ne avevamo parlato qui). Sono pensati espressamente per studenti interessati a entrare subito nel mondo del lavoro e lavoratori interessati a riqualificarsi molto rapidamente. Secondo Google l’82% di chi ne consegue uno ottiene benefici lavorativi (nuovo lavoro, promozione, aumenti di salario, ecc) entro 6 mesi.

I corsi non richiedono esperienza pregressa nel settore IT, sono solo online, sono erogati in lingua inglese, e sono disponibili su Coursera.org, con accesso anche dal sito di Italia in Digitale, e dal portale Giovani 2030 del Dipartimento per le Politiche Giovanili. I Google Career Certificates sono a pagamento (per dare un’idea, negli USA costano 39 dollari al mese, per un costo totale per 6 mesi di 234 dollari), ma come vedremo più avanti 4000 corsi in Italia verranno erogati gratuitamente tramite borse di studio.

Un impegno di circa 10 ore a settimana

La durata dei corsi è di circa 120 ore distribuite in 3 mesi, con un impegno richiesto di circa 10 ore a settimana, ma la durata può variare a seconda dell’impegno settimanale e delle conoscenze pregresse del lavoratore beneficiario, e non ci sono limiti minimi di frequenza. A completamento del corso viene rilasciato un “Professional Certificate” emesso dalla Academy di Google, spendibile in Italia e all’estero.

Grazie al supporto di Rete Fondazioni ITS Italia, la rete degli istituti tecnici superiori che riunisce le scuole professionalizzanti post diploma, e Fondimpresa, il Fondo interprofessionale per la formazione continua di Confindustria, Cgil, Cisl e Uil, 4000 corsi Google Career Certificates saranno disponibili in Italia senza costi per altrettanti studenti di ITS o lavoratori in cassa integrazione con Fondimpresa.

Più precisamente Rete Fondazioni ITS Italia ha messo a disposizione dei propri studenti 2000 borse di studio, mentre Fondimpresa fornirà 1800 borse di studio da distribuire a lavoratori di aziende in difficoltà. A queste se ne aggiungeranno circa 200 destinate agli altri partner di Google nel progetto: UPA (Utenti Pubblicità Associati), UNA (Aziende della Comunicazione Unite) e IAA (International Advertising Association) Italy.

Queste collaborazioni, spiega un comunicato, rientrano nel più ampio impegno che Google da anni porta avanti a sostegno della digitalizzazione dell’Italia e che nel luglio 2020 ha dato avvio al piano Italia in Digitale, che ha supportato finora la digitalizzazione di oltre 300.000 persone e piccole e medie imprese.

I Google Career Certificates sono stati presentati oggi durante un evento a cui ha partecipato anche la Ministra per le Politiche Giovanili, Fabiana Dadone. “Dobbiamo aiutare i giovani a dotarsi delle competenze per il futuro, spendibili sul mercato del lavoro, prime fra tutte quelle digitali”, ha dichiarato la Ministra. ”Per questo motivo pochi giorni fa abbiamo lanciato, assieme al Ministro Colao, il Servizio civile digitale. In questo senso, ho invitato i giovani ad ‘appropriarsi’ del Portale Giovani2030.it proprio per sfruttare tutte le opportunità che possono aiutarli nella ricerca di un lavoro o, più in generale, sulla strada dell’emancipazione, tra cui questa ottima possibilità formativa messa a disposizione da Google”.

I Google Career Certificates infatti, spiega il comunicato, sono pensati per soddisfare la sempre crescente domanda di corsi online per formare competenze digitali e tecnologiche. Una ricerca condotta da Google e McKinsey mostra come, già prima della pandemia, più di 90 milioni di lavoratori in Europa avevano bisogno di riqualificarsi con competenze digitali, e la crisi sanitaria globale ha accelerato molte di queste previsioni: secondo McKinsey ci sarà un incremento del 25% delle persone che dovranno trovare un nuovo lavoro dopo la pandemia.

I commenti di Rete Fondazioni ITS Italia, Fondimpresa, e Google Italia

“La vocazione degli ITS è lo sguardo rivolto al futuro e all’innovazione: la partnership con Google conferma che rappresentano la frontiera del mondo dell’educazione. I Google Career Certificates portano gli allievi nel mondo tecnologico con una certificazione che supera i limiti del “pezzo di carta”, qualificando competenze riconosciute dal sistema del lavoro. La trasversalità di queste competenze le rende interessanti per tutti i settori economici e, quindi, una vera opportunità per tutte le 109 Fondazioni ITS,” dichiara nel comunicato Alessandro Mele, Presidente Rete Fondazioni ITS Italia.

“Dalla partnership con Google auspichiamo che l’accesso ai Google Career Certificates da parte del maggior numero di lavoratori possibile diventi strumento utile per rafforzare la formazione in merito alle nuove tecnologie, al fine di supportare le aziende aderenti nel percorso di superamento dell’attuale contingenza economica”, commenta Aurelio Regina, Presidente di Fondimpresa.

“Siamo convinti che la tecnologia debba aiutare tutte le persone, senza distinzioni, per questo da anni ci impegniamo in progetti di formazione sulle competenze digitali. Se queste competenze erano importanti prima della pandemia, oggi sono imprescindibili per avviare la ripresa economica del nostro Paese”, conclude Fabio Vaccarono, Vice President di Google e Managing Director di Google per l’Italia. “Lo scorso anno abbiamo avviato Italia in Digitale (ne abbiamo parlato qui), un piano per supportare questa trasformazione attraverso nuovi strumenti, attività formative e partnership. Oggi siamo felici di presentare i Google Career Certificates insieme ai nostri partner, per offrire alle persone nuove opportunità di crescita professionale grazie alla tecnologia”.