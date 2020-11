Amazon Web Services premia cinque partner italiani

Amazon Web Services (AWS) ha annunciato i vincitori degli APN Partner Award Italia 2020, che il colosso del cloud assegna annualmente ai membri italiani del suo ecosistema mondiale APN (Amazon Partner Network) “che svolgono un ruolo chiave nell’aiutare i clienti a guidare l’innovazione e a costruire soluzioni sul Cloud di AWS”.

Gli APN Partner Award – come spiega un comunicato – coinvolgono, oltre che i tradizionali Partner AWS, un’ampia gamma di Partner nati nel cloud i cui modelli di business hanno abbracciato la specializzazione e la collaborazione nell’ultimo anno. Inoltre, gli APN Partner Awards riconoscono anche i Partner APN i cui modelli di business continuano a evolversi e a prosperare su AWS Cloud mentre lavorano con i clienti.

L’AWS Partner Network (APN) è un programma globale per i partner (qui abbiamo parlato della declinazione di APN in Italia con l’AD di AWS in Italia), focalizzato ad aiutare le decine di migliaia di APN Partner partecipanti a costruire business o soluzioni di successo basate su AWS fornendo supporto commerciale, tecnico, di marketing e di go-to-market. Il programma APN include fornitori di software indipendenti (ISV) e integratori di sistemi (SI) in tutto il mondo, con una partecipazione di APN Partner in Italia che è cresciuta significativamente negli ultimi 12 mesi.

adv Nell’era digitale il centralino va in Cloud NFON - SCOPRI DI PIÙ >> La telefonia di nuova generazione è in software-as-a-service: non richiede di installare centralini hardware, gestisce fisso e mobile, e consente di attivare nuove linee o filiali con un clic, abilitando Smart Working e Unified Communication.

A proposito dell’impegno nel nostro Paese, pochi mesi fa Amazon ha reso noto di aver investito nel 2019 circa 1,8 miliardi di euro, che portano il totale investito nel nostro Paese nel decennio 2010-2019 a 5,8 miliardi, con un contributo al PIL italiano di 7,6 miliardi. Nel 2020 Amazon ha investito 140 milioni per aprire a fine anno due nuovi centri di distribuzione in Veneto e nel Lazio.

Tony van den Berge – Director Partner Success EMEA di AWS – ha commentato gli APN Partner Award di quest’anno sottolineando che la natura diversificata dei vincitori riflette l’opportunità offerta ai Partner APN che si sono concentrati sull’aiutare i clienti a rimuovere gli ostacoli della gestione dell’infrastruttura IT e a impostare piattaforme orientare per l’innovazione.

“Ogni anno ci impegniamo a celebrare i membri APN e quest’anno è ancora più importante per noi riconoscere il lavoro e i risultati dei nostri partner nell’aiutare i clienti a guidare l’innovazione anche durante questo momento di crisi causata dalla pandemia COVID-19, sottolineando quanto siano stati resistenti nell’affrontare le sfide e l’impatto di questo periodo. I vincitori degli APN Partner Awards 2020 hanno contribuito al successo dei clienti, e vorremmo ringraziare tutti i nostri partner APN per il loro costante impegno”.

Nel dettaglio i vincitori degli APN Partner Award Italia 2020 nelle varie categorie, selezionati da una giuria di esperti di AWS, sono i seguenti:

Partner APN Rising Star dell’anno – Italia: OMNYS s.r.l.

APN Consulting Partner dell’anno – Italia: REPLY SpA

APN Social Impact Partner dell’anno – Italia: Iconsulting SpA

APN Machine Learning Partner dell’anno – Italia: REPLY SpA

APN DevOps Partner dell’anno – Italia: beSharp

APN Microsoft Workloads Partner dell’anno – Italia: ZERO12 s.r.l.