Amazon, formazione digitale per le PMI italiane con MIP, ICE, Confapi e Netcomm

Il programma gratuito "Accelera con Amazon" offre corsi e strumenti per avviare attività e-commerce e su temi di marketing, finanziamento e internazionalizzazione

Amazon ha annunciato “Accelera con Amazon”, un programma di formazione gratuito su tematiche digitali che si propone di raggiungere oltre 10.000 piccole e medie imprese italiane (PMI). Il programma sarà realizzato in collaborazione con ICE (l’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane), MIP Politecnico di Milano, Confapi, e Netcomm.

Il programma è rivolto a piccole e medie imprese con poca o anche nessuna esperienza di vendita online che desiderano iniziare o consolidare ed espandere la propria presenza online, e imprenditori interessati a creare una propria attività di e-commerce.

La motivazione è nota: in Italia le vendite e-commerce stanno crescendo ma le PMI italiane sono indietro rispetto alle omologhe di altri paesi europei. Secondo l’Osservatorio eCommerce B2C di Netcomm e Politecnico di Milano solo una PMI italiana su 3 è digitalizzata, e solo una su sette (di quelle con più di 10 impiegati) ha una presenza online significativa.

adv Nell’era digitale il centralino va in Cloud NFON - SCOPRI DI PIÙ >> La telefonia di nuova generazione è in software-as-a-service: non richiede di installare centralini hardware, gestisce fisso e mobile, e consente di attivare nuove linee o filiali con un clic, abilitando Smart Working e Unified Communication.

D’altra parte le PMI italiane che vendono su Amazon sono oltre 14mila e nel 2019 hanno registrato vendite all’estero per più di 500 milioni di euro e hanno creato più di 25.000 posti di lavoro in Italia.

Il programma Accelera con Amazon offre strumenti online di apprendimento e di consulenza per chi desidera avviare una nuova attività online o accelerarne una già esistente. Inoltre offre moduli dedicati su come creare un’immagine del brand e implementare strategie di marketing e di social media, strumenti per sviluppare modelli di business e corsi su come creare team di risorse umane efficaci. Le realtà che parteciperanno potranno inoltre beneficiare di:

Un hub di apprendimento online realizzato con MIP Politecnico di Milano che include una serie di moduli e corsi online gratuiti su tematiche come strategia commerciale, finanziamento, marketing e internazionalizzazione. I corsi saranno tenuti da docenti della School of Management del Politecnico di Milano e da esperti di e-commerce, oltre a esperti Amazon e metteranno a disposizione degli studenti un metodo di apprendimento community-based.

Boot camp intensivi: MIP Politecnico di Milano ha progettato un corso intensivo virtuale di una settimana per offrire a 500 startup e piccole imprese un percorso su misura per sviluppare le loro competenze digitali per vendere online.

Webinar organizzati con le sedi territoriali di Confapi, la Confederazione italiana della piccola e media industria privata, per la promozione dei corsi di digitalizzazione offerti dal programma.

Webinar e Contenuti video realizzati dall’Agenzia ICE per fornire contenuti formativi sul commercio elettronico e l’internazionalizzazione d’impresa.

Un percorso di webinar realizzati da Netcomm, il Consorzio del Commercio Digitale italiano, per comprendere come il digitale stia trasformando lo scenario di mercato globale e supportare le PMI nel definire iniziative digitali sia in ambito B2B che B2C.

Webinar di AWS (Amazon Web Services) “Primi passi nel Cloud per le PMI”: una serie di appuntamenti online gratuiti in italiano – progettati appositamente per le Piccole e Medie Imprese – che hanno l’obiettivo di aiutare a innovare con il cloud AWS e di sfruttare a pieno le potenzialità della Regione AWS Italiana attraverso tutorial e dimostrazioni pratiche tenute dagli esperti di AWS.