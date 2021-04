Altea UP diventa Value Added Reseller di SAP Concur

Altea UP, società di Altea Federation e Gold Partner SAP, ha annunciato di avere ottenuto il riconoscimento di Value Added Reseller di SAP Concur, la divisione SAP che offre soluzioni cloud per la gestione di trasferte aziendali e note spese. SAP Concur, precisa una nota, è adottata da oltre il 75% delle aziende Fortune 100 e 500, più di 48.000 aziende clienti in 150 Paesi.

L’implementazione di strumenti per la gestione dei viaggi d’affari e delle relative note spese, continua la nota, genera risparmi significativi e riduce decisamente gli errori di gestione delle spese viaggi grazie all’automazione dei processi. SAP Concur, infatti, dichiara che il 35% in più dei dipendenti rispetta le policy aziendali. Inoltre viene perso il 54% in meno di ricevute. Con l’adozione della soluzione si ottiene un risparmio di tempo complessivo del 49%, dato che sale al 70% se si prende in considerazione la sola compilazione delle note spese.

Grazie al sistema olonico di Altea Federation, precisa la nota, Altea UP può offrire l’expertise e il know how di Altea People, la company che si occupa di soluzioni innovative per la gestione delle Risorse Umane.

adv Nell’era digitale il centralino va in Cloud NFON - SCOPRI DI PIÙ >> La telefonia di nuova generazione è in software-as-a-service: non richiede di installare centralini hardware, gestisce fisso e mobile, e consente di attivare nuove linee o filiali con un clic, abilitando Smart Working e Unified Communication.

“Lavorando insieme e mettendo in campo le nostre competenze di business e di piattaforma abbiamo intrapreso un percorso che ci ha portato ad ottenere le tre certificazioni SAP Concur: Certified Implementation Partner, Certified Consulting Partner e Certified Reseller Partner”, spiega Roberto Gemma, CEO di Altea UP.

“Con l’implementazione di SAP Concur le aziende possono semplificare e rendere più efficiente la gestione delle trasferte e delle spese dei dipendenti. SAP Concur non solo elimina le procedure manuali e raccoglie tutti i dati di spending, ma consente di analizzare queste informazioni nel dettaglio, rilevando informazioni strategiche per rispondere alla volatilità del contesto aziendale di oggi. Inoltre le nostre soluzioni Conservapp e Revoice offrono una risposta complementare al processo di spending review, agevolando l’archiviazione sostitutiva e la riconciliazione delle fatture elettroniche”, aggiunge Miguel Angel Rondon, CEO di Altea People.