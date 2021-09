Altea compra Coesa Consulting, specialista Infor

La società lombarda si occupa di sviluppo e manutenzione di sistemi ERP e CRM e confluirà in Altea IN

Altea Federation ha annunciato l’acquisizione di Coesa Consulting, società di servizi di sviluppo, manutenzione e assistenza di sistemi ERP e CRM specializzata su gestionali Infor e di processo con sede a Tradate (Varese). L’acquisizione, di cui non sono stati divulgati i dettagli finanziari, è stata effettuata attraverso Altea IN, la società di Altea Federation specializzata sulle soluzioni Infor (qui abbiamo parlato della partnewrship Infor-Altea In) e Teamsystem. Coesa Consulting andrà a integrare la struttura di delivery di Altea IN, spiega un comunicato Altea, in ottica di un consistente potenziamento dell’offerta.

L’acquisizione è l’evoluzione di una collaborazione tra le due aziende iniziata già da tempo, con l’obiettivo appunto di rafforzare il team Infor di Altea. “Competenze, sinergie e contaminazione sono stati gli elementi chiave per la confluenza di Coesa Consulting nella nostra realtà”, ha dichiarato Enza Fumarola, CEO di Altea IN.

Coesa Consulting, precisa il comunicato, ha una vocazione fortemente internazionale ed è stata fondata 10 anni fa da da Luca Vergnano e Alberto Tognazzo, iniziando da progetti per piccoli clienti sino a diventare vendor di riferimento per importanti realtà internazionali, con competenze tecniche specializzate appunto in ambito gestionale Infor e di processo.

ADV Resilienza del business: le priorità digitali delle medie imprese italiane nel 2021 Dell Technologies - Come si stanno muovendo i tuoi concorrenti per affrontare le sfide poste dai nuovi modelli organizzativi del lavoro? Questo white paper di IDC indica le priorità di spesa delle PMI su tre filoni: remote working, sicurezza e protezione dei dati. SCARICA IL WHITE PAPER >> Come si stanno muovendo i tuoi concorrenti per affrontare le sfide poste dai nuovi modelli organizzativi del lavoro? Questo white paper di IDC indica le priorità di spesa delle PMI su tre filoni: remote working, sicurezza e protezione dei dati.

“Siamo orgogliosi di far parte di Altea Federation. Abbiamo trovato in Altea IN e in tutta la federazione gli elementi essenziali per avere una crescita organica e non perdere opportunità”, afferma nel comunicato Alberto Tognazzo.

“Accompagneremo il viaggio di trasformazione di Coesa Consulting: sono molto felice di poterli accogliere all’interno del nostro spirito olonico”, aggiunge Andrea Ruscica, President e Strategy Lead di Altea Federation.