Almawave compra per 3,8 milioni SisTer, spinoff del CNR

Almawave SpA, specialista di Intelligenza Artificiale (AI), analisi del linguaggio naturale e servizi Big Data quotata a Milano e parte del Gruppo AlmavivA, ha annunciato l’acquisizione del 100% di Sistemi Territoriali Srl (di seguito “SisTer”), società con sede a Cascina (Pisa) specialista di Data Science focalizzata su Open Data Analytics, Spatial Intelligence e Decision Support System per i settori Multi-utilities e Government.

Per Almawave l’operazione segue di poche settimane l’acquisizione di Data Appeal, e come spiega un comunicato trova radici nel duraturo rapporto di collaborazione tra le due società, ponendo le basi per un rafforzamento sinergico di entrambe, e in particolare di Almawave nel settore Multi-utilities.

SisTer nasce come spin-off del CNR con l’obiettivo di fornire servizi a enti pubblici e aziende private nell’ambito dei Sistemi di analisi delle Informazioni e supporto alle decisioni, con una specifica focalizzazione sui Sistemi Informativi Geografici (GIS).

Negli anni poi, continua la nota, la società ha allargato le competenze a Big Data e Open Data e oggi, forte di numerosi asset proprietari, vanta un portafoglio clienti di primaria rilevanza sia nell’ambito pubblico (PA centrale, Regioni, Agenzie regionali, Province, Comuni, Università) sia in quello privato (Finance, Utilities, GDO), e ha inoltre avviato un percorso di internazionalizzazione, aggiudicandosi gare presso Enti di rilevanza mondiale come l’Ocse. In SisTer operano complessivamente circa 30 professionisti altamente specializzati e qualificati.

SisTer stima la chiusura dell’anno fiscale 2021 con ricavi netti pari a 2,4 milioni di euro, con crescita attesa del 23% rispetto all’esercizio precedente, ricavi totali (comprensivi degli altri proventi) per 2,9 milioni e un Ebitda di circa 600 mila euro, in sostanziale crescita rispetto all’esercizio precedente. La Posizione Finanziaria Netta stimata è positiva (cassa) per circa 1,7 milioni.

“Il trend di crescita di SisTer potrà trovare ulteriore spinta grazie al PNRR”

Il trend di crescita positivo registrato negli ultimi anni, sottolinea la nota, potrà trovare ulteriore spinta grazie al PNRR che, oltre all’area Government, destina importanti risorse ai sistemi di gestione delle risorse idriche, risparmio energetico e sostenibilità ambientale sui quali SisTer è già operativa con un posizionamento di eccellenza.

Valeria Sandei, Amministratore Delegato di Almawave, dichiara: “Le rilevanti sinergie di know how, di offerta e di mercato ci consentiranno di affrontare in modo ancor più significativo le crescenti opportunità connesse agli ambiti di business in cui siamo già attivi e a quelli che andremo a sviluppare insieme: siamo in grado di mettere in campo capacità di primario livello anche per l’attuazione del PNRR”.

Carlo Magnarapa, Amministratore Unico di SisTer, commenta: “È con profonda soddisfazione che salutiamo questo accordo, convinti che rappresenti per entrambe le società una grande opportunità di crescita. Siamo certi che i trent’anni di storia, competenze e asset di Sistemi Territoriali in ambito Multi-utilities, Sistemi di Location Intelligence, Big e Open Data, integrati con quelli di Almawave nel mondo dell’Intelligenza Artificiale, daranno vita a un’offerta di prodotti e servizi unici e di grande rilievo”.

L’operazione prevede l’acquisto in cash da parte di Almawave del 100% del capitale sociale di SisTer a fronte di una valorizzazione complessiva di 3,8 milioni di euro, di cui 2,1 milioni di enterprise value e 1,7 milioni di posizione finanziaria netta positiva, fatti salvi i consueti aggiustamenti prezzo post-closing.

L’operazione resta subordinata al verificarsi delle usuali condizioni sospensive per operazioni di questo tipo, e verrà finanziata da Almawave interamente mediante risorse proprie.

Gli attuali key employees di SisTer, spiega la nota, saranno confermati nelle proprie posizioni e focalizzati in modo ancor più significativo al raggiungimento del piano di sviluppo definito, in Italia e all’estero.