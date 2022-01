Almaviva vara ReActive, nuova società dedicata al settore Finance

Almaviva ha annunciato la creazione di una società di servizi per il mondo finance, battezzata ReActive. La nuova società nasce dallo spin-off della Divisione Finance della capogruppo, e può contare oggi su un fatturato di oltre 100 milioni di euro con circa 800 professionisti dedicati. Sarà guidata da Piero Rossini, nel ruolo di amministratore delegato, e Antonio Amati, come presidente, e avrà la missione, come spiega una nota di Almaviva, di accompagnare la trasformazione digitale del mondo finance, e di presidiare e sviluppare l’offerta del Gruppo diretta al mercato banche, assicurazioni e nuovi operatori finanziari.

Accanto alle competenze decennali e all’identità riconosciuta negli ambiti di business tradizionali (core banking, pagamenti, finanza, crediti, compliance), aggiunge la nota, le infrastrutture, le piattaforme e le practice del Gruppo Almaviva, specializzate su cloud e sicurezza, rappresentano un ulteriore asset unico che permette a ReActive di portare sul mercato un’offerta distintiva end-to end.

“Puntiamo alla leadership nei settori nei quali operiamo e, in questa direzione, la costituzione di ReActive segna un passaggio di crescita importante – sottolinea nel comunicato l’AD del Gruppo, Marco Tripi – : un nuovo profilo societario che risponde alla scelta di forte focalizzazione sull’ambito finance, valorizzando competenze e assetto produttivo per cogliere le opportunità proposte da un mercato in profonda e rapida evoluzione”.

ADV Sanità in Italia, i sei pilastri per una cybersecurity più efficiente Bitdefender - Il settore è tra i più esposti, come dimostra l’attacco ransomware alla Regione Lazio. Una ricerca Bitdefender nel rapporto Clusit evidenzia gli elementi su cui è più urgente lavorare Il settore è tra i più esposti, come dimostra l’attacco ransomware alla Regione Lazio. Una ricercanel rapporto Clusit evidenzia gli elementi su cui è più urgente lavorare LEGGI TUTTO

L’obiettivo primario, precisa il comunicato, è rafforzare il posizionamento strategico, per collocare ReActive tra i primi operatori nel settore dei servizi finanziari nell’arco di un triennio. Il percorso di crescita punta al consolidamento delle posizioni sul perimetro nazionale e a un’espansione sui mercati esteri, sostenuto da un programma di investimenti sia per la crescita interna sia per acquisizioni di quote di mercato. Programma che prevede già quest’anno di aumentare il personale fino a circa 1000 persone negli attuali uffici di Milano, headquarter dell’azienda, Torino e Roma con proiezione sulle sedi di Napoli, Cosenza e Padova.

“Con ReActive – afferma l’AD Piero Rossini – abbiamo programmato una crescita che guarda al nuovo modello di banca digitale, all’insurance technology e al wealth management, in sinergia con le soluzioni e le società del Gruppo”.