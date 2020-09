Ally Consulting si allea con FasThink per integrare ERP e sistemi di fabbrica

Ally Consulting, Gold Partner di Infor con sedi a Milano e Ravenna specializzato nel settore manifatturiero discreto, e FasThink, system integrator milanese specializzato sui settori logistica e manufacturing, hanno siglato una partnership strategica per integrare le rispettive soluzioni per la gestione e la raccolta dei dati dagli impianti produttivi e di immagazzinamento.

Più in dettaglio FasThink da oltre dieci anni progetta, realizza e commercializza sistemi e componenti dedicati all’identificazione automatica, alla tracciabilità e all’automazione industriale, affiancando le aziende con servizi di analisi, consulenza progettuale e integrazione basati su tecnologie e sistemi RFID, Mobile computing, Realtà aumentata, Wireless networking e Localizzazione. Ally Consulting, società di consulenza IT che affianca le PMI del manifatturiero discreto, è da sempre Gold Partner di Infor e vanta una conoscenza approfondita della soluzione ERP Infor CloudSuite Industrial.

La partnership si basa sull’integrazione tra il sistema gestionale ERP di Infor, proposto da Ally, con una serie di tecnologie all’avanguardia per la raccolta dei dati sviluppate da FasThink attraverso la propria piattaforma middleware CONNECT, che garantisce il monitoraggio e lo scambio di dati e informazioni tra macchine e sistema ERP permettendo la gestione di tutte le informazioni legate alla produzione e alla logistica.

adv Nell’era digitale il centralino va in Cloud NFON - SCOPRI DI PIÙ >> La telefonia di nuova generazione è in software-as-a-service: non richiede di installare centralini hardware, gestisce fisso e mobile, e consente di attivare nuove linee o filiali con un clic, abilitando Smart Working e Unified Communication.

I dati distribuiti e catalogati nel sistema ERP possono essere quelli relativi alla progettazione, all’immagazzinamento fino ai dati raccolti in fase di produzione attraverso componenti e sistemi RFID, Barcode, Pick TO Light o eKanban sensor, oltre a tecnologie innovative come la Realtà Aumentata e i Robot mobili.

CONNECT riduce i tempi di integrazione e i costi perché non richiede modifiche software strutturali al sistema gestionale già in uso, ma solo uno scambio dati condiviso, prevalentemente in modalità web Service, Tabelle (DBMS) o File System. Inoltre il sistema può essere certificato per garantire la protezione dei dati per evitare intrusioni informatiche e proteggere i dati sensibili (cybersecurity). CONNECT vanta numerose referenze di installazione nei processi industriali presso aziende di prestigio in Italia e all’estero con evidenti riscontri di affidabilità, efficienza e con un vantaggioso indice di redditività ROI (Return on Investment).

“Il connubio tra le nostre aziende è perfetto perché permette di ampliare il concetto di sistema gestionale ERP, che a oggi è considerato ‘solo’ un repository di informazioni, grazie all’utilizzo di tecnologie smart in grado di semplificare e automatizzare tutti i processi di raccolta delle informazioni. Le nostre competenze di processo specificatamente legate a Infor CloudSuite Industrial – sottolinea Paolo Aversa, Managing Director di Ally Consulting – sommate alle tecnologie smart implementate da FasThink, sono una straordinaria opportunità di crescita per entrambi i team, che possono operare congiuntamente sul mercato, offrendo alle imprese un’offerta consulenziale innovativa unita a tecnologie all’avanguardia per la raccolta dei dati”.

“Abbiamo deciso di collaborare con Ally perché apprezziamo il loro approccio consulenziale. Condividiamo l’idea di uno sviluppo di business che ci permetta di proporre soluzioni complementari per rendere la fabbrica sempre più smart”, evidenzia Marco Marella, General Manager di FasThink.