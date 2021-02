Alberto Soresina dalla direzione cybersecurity di Mauden a quella di Unieuro

Unieuro, la catena di distribuzione di elettronica di consumo ed elettrodomestici, ha annunciato la creazione all’interno della sua organizzazione di una nuova direzione di Cyber Security, che è stata affidata ad Alberto Soresina.

Come spiega un comunicato, Soresina è entrato in Unieuro nel dicembre 2020, riporta direttamente all’ICT Director Luigi Pontillo, e supporterà il Consiglio di Amministrazione, il Comitato Rischi e l’Amministratore Delegato di Unieuro su tutti i temi connessi alla sicurezza dei dati, in qualità appunto di Responsabile della Cyber Security.

Ingegnere, Soresina ha maturato nel corso della sua pluriennale carriera un’esperienza verticale di alto livello nell’ambito della cyber security, in particolare in Mauden SpA – il system integrator storico partner di IBM e acquisito nel 2019 da Ricoh Italia – dove ha svolto nel biennio 2019-20 il ruolo di Cyber Security Director, e in Terashop – operatore specializzato nella fornitura in outsourcing di servizi di e-commerce – in qualità di Chief Information Security Officer, tra il 2006 e il 2019. Nel corso degli anni, ha inoltre prestato attività di consulenza in cyber security con un focus sul settore finance, collaborando con banche e fondi di private equity, tra cui 360 Capital Partners.

“Siamo lieti di dare il benvenuto in Unieuro a un manager di comprovata esperienza come Alberto – commenta nel comunicato Bruna Olivieri, Chief Omni-Channel Officer di Unieuro –. Il suo arrivo testimonia l’impegno dell’Azienda in un ambito di assoluta attualità come la gestione dei Cyber Risks. Investire in talenti e risorse di cybersecurity significa garantire la continuità del business stesso, prevenendo il rischio di attacchi informatici, anche alla luce delle sempre più stringenti normative in tema privacy che tutelano clienti, dipendenti e partner”.