Accenture ha annunciato la nomina di Paolo Dal Cin come Global Head della divisione Security, a partire dal 1 maggio prossimo.

La divisione Security di Accenture offre servizi di security strategy, cyber defense, digital identity, application security, cloud protection, operational technology security e managed security in tutto il mondo con circa 16mila specialisti di cybersecurity e un fatturato stimato di circa 6 miliardi di dollari per l’esercizio 2022.

Negli ultimi anni Accenture ha investito molto per sviluppare questa business unit: dal 2015 ha effettuato 16 acquisizioni, tra le quali spicca quella nel gennaio 2020 del business di servizi di cybersecurity di Symantec.

ADV Industria 4.0: una guida per integrare funzione IT e reparti di produzione Siemens - Riuscire a far parlare tra loro sistemi e apparati dei mondi IT e OT è la chiave per sbloccare la trasformazione digitale nell’industria. Per farlo, è necessario cominciare a far parlare tra loro le persone di questi due domini di competenza. Riuscire a far parlare tra loro sistemi e apparati dei mondi IT e OT è la chiave per sbloccare la trasformazione digitale nell’industria. Per farlo, è necessario cominciare a far parlare tra loro le persone di questi due domini di competenza. Scopri di più >

Paolo Dal Cin si è laureato all’Università di Udine ed è entrato in Accenture nel 2003 come Managing Director security sales & practice lead, quindi è passato alla guida della divisione Security nell’area ICEG (Italy, Eastern Europe, Greece) e ultimamente era Senior Managing Director della divisione Security per l’intera Europa.

Come spiega un comunicato Accenture, il nuovo Global Head di Accenture Security porta in dote oltre 20 anni di esperienza di lavoro con clienti di diversi settori, tra cui telecom, media, financial services, utility e pubblica amministrazione, ed è specializzato in cybersecurity strategy, business resilience, cyber defense, cloud protection, incident response e managed security services.

“Paolo porta una profonda conoscenza di ciò di cui le organizzazioni hanno bisogno per difendersi dalle minacce cyber, e continuerà a contribuire alla nostra leadership nei servizi di cybersecurity”, commenta in un comunicato la chairman e CEO di Accenture, Julie Sweet.

“Paolo è uno straordinario e stimato cybersecurity leader che ha aiutato alcune delle più grandi organizzazioni mondiali a creare un ambiente affidabile e sicuro per i loro partner e clienti”, dichiara nel comunicato Paul Daugherty, Group Chief Executive Technology e Chief Technology officer di Accenture.

“La cybersecurity è troppo spesso considerata un problema tecnologico, e non viene allineata con le priorità di business. Sono entusiasta di condurre un gruppo di professionisti impegnati a cambiare l’approccio all’interazione con i manager C-Level per favorire modelli di business più cyber-resilienti che integrano la sicurezza in tutta l’organizzazione”, commenta nel comunicato Paolo Dal Cin.

Contestualmente alla nomina a Global Head Accenture Security, Dal Cin entrerà nel Global Management Committee di Accenture, aggiungendosi così agli altri manager italiani Fabio Benasso (Advisor to the Chair and CEO), Mauro Macchi (Market Unit Lead ICEG), Gianfranco Casati (CEO Growth Markets) e Fabio Vacirca (Market Unit Group Lead ASIAM)