Accenture, accordo per acquisire il gruppo italiano Ethica Consulting

Accenture ha annunciato di aver siglato un accordo con l’intento di acquisire Ethica Consulting Group, un gruppo italiano di aziende di software, servizi IT e system integration specializzato sulle tecnologie SAP con base a Treviso e sedi operative a Padova, Bologna, Milano, Pisa, Roma e Cosenza.

Ethica Consulting Group è organizzata in tre società affiliate – ICM.S, Altevie Technologies, ed Espedia – ciascuna specializzata in aree specifiche dell’offerta e dei servizi tecnologici SAP e riconosciuta come SAP Platinum Partner.

Questa acquisizione, spiega un comunicato stampa, consoliderà il ruolo di Accenture nel supportare i clienti nei loro processi di digital transformation e abilitarli allo sviluppo di servizi e prodotti innovativi con le soluzioni SAP basate su cloud. I dettagli finanziari dell’acquisizione non sono resi noti.

Ethica Consulting Group opera dal 1997 (anno di fondazione di ICM.S), e da allora ha lavorato con oltre 500 clienti, specialmente di medie dimensioni. Ha chiuso il 2019 con più di 400 specialisti SAP e un centinaio di specialisti dei gestionali Microsoft (Dynamics AX e 365 FFO), per un giro d’affari complessivo di 75 Milioni di euro. Poi nel 2020 ha ceduto Concert, la società dedicata ai gestionali Microsoft, ad Avanade, concentrandosi solo su SAP con risultati che, spiega il Gruppo sul suo sito, hanno sfiorato i 60 milioni di euro nonostante l’impatto della pandemia Covid-19 nel mercato.

Ethica Consulting spiega inoltre sul proprio sito di essere nata e cresciuta nei primi anni nel Nord-Est dell’Italia imparando a operare in un tessuto industriale prevalentemente manifatturiero, fatto di piccole e medie imprese attente ai costi, alla crescita, al prodotto, all’efficienza e alla competitività. L’avviamento in queste realtà di sistemi informativi di nuova generazione ha comportato uno sforzo di adattamento del prodotto e della metodologia di intervento che sono risultati efficaci e che sono stati poi declinati su aziende più grandi e su diversi segmenti di mercato.

Il mercato target delle aziende del gruppo è l’Italia, con presenza geografica nelle aree emergenti del paese, per garantire il contatto diretto con i clienti e il miglior servizio in loco. La copertura internazionale viene assicurata sia muovendo risorse dall’Italia, sia coinvolgendo i migliori partner locali nell’ambito dell’organizzazione United-VARs, una federazione di partner SAP a livello mondiale con sede a Dublino, di cui ICM.S, in rappresentanza del gruppo Ethica, è socio fondatore e partner di riferimento per l’Italia.

“I talenti e le risorse che entreranno a far parte di Accenture ci permetteranno di ampliare le nostre competenze SAP in Italia e di rendere le aziende più agili e produttive”, dichiara nel comunicato Alessandro Marin, alla guida di Accenture Technology per Italia, Europa Centrale e Grecia. “Le competenze e le esperienze significative del Gruppo Ethica vanno a completare le nostre conoscenze tecniche e di settore e saranno preziose per i nostri clienti in Italia nel processo che le sta portando a diventare imprese sempre più “intelligenti”, oltre a permettere loro di sfruttare appieno il potenziale del cloud”.

“Continuiamo ad investire in Italia come bacino di eccellenza per l’innovazione e rafforziamo la nostra capacità di aiutare le aziende italiane ad accelerare il loro percorso di trasformazione. I professionisti del Gruppo Ethica entreranno a far parte di un team in cui continueranno a valorizzare il loro ingegno e il loro talento e contribuiranno a sviluppare progetti importanti per il business dei nostri clienti”, ha dichiarato Fabio Benasso, Presidente e Amministratore Delegato di Accenture Italia (che dall’1 settembre diventerà advisor del CEO di Accenture, Julie Sweet, mantenendo la carica di Presidente di Accenture Italia e cedendo quella di Amministratore Delegato a Mauro Macchi).

“Stiamo assistendo a una crescente domanda da parte delle aziende di innovazione e di servizi tecnologici end to end a supporto della loro trasformazione digitale per rimanere competitive”, ha detto Ilio Sanguin, Presidente e fondatore di Ethica. “Questo accordo consentirà a Ethica di combinare i propri valori e la propria eccellenza in ambito SAP nel mercato italiano con le capability e il network di Accenture a livello globale, dando la possibilità ai nostri collaboratori di evolvere nel loro percorso professionale e consentendo ai nostri clienti di accedere ad una gamma più ampia di servizi e competenze che li aiuteranno a realizzare il pieno valore dei loro investimenti in tecnologie SAP”.

I circa 400 specialisti SAP di Ethica Consulting Group entreranno a far parte dell’Accenture SAP Business Group in Italia, precisa il comunicato, per rispondere alla crescente domanda a livello locale di soluzioni SAP basate su cloud, beneficiando al contempo dell’accesso alle risorse e alle competenze globali di Accenture.