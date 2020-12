Siamo fiduciosi di poter spingere l’acceleratore digitale nel 2021

Questi ultimi mesi sono stati estremamente difficili. I budget si sono ridotti e gli investimenti a lungo termine per la trasformazione digitale sono stati rinviati. Gartner Group sottolinea però che le aziende con le migliori performance stanno sfruttando le tecnologie emergenti e le previsioni indicano che gli investimenti IT avranno una crescita annua del 15,5% entro il 2023, raggiungendo il valore di 6,8 mila miliardi di dollari. Anche secondo IDC, il mercato mondiale dell’edge computing arriverà ai 250 miliardi di dollari nel 2024, con un tasso di crescita annuo del 12,5%. Quindi, mentre le prospettive a breve potrebbero bloccare i budget IT, il bilancio a lungo termine è favorevole per chi opera nel settore dell’IT.

Bilanciare le misure di sicurezza IT con la tecnica ‘tallone e punta’

Nel 2021, ci saranno ancora alcuni ostacoli da oltrepassare, il segreto è come mantenere lo slancio e allo stesso tempo affrontare queste criticità. I piloti della Formula 1 usano la tecnica ‘tallone e punta’ per bilanciare i pedali di acceleratore e freno mentre cambiano le marce della loro monoposto. Mantenere il giusto equilibrio tra velocità e controllo è ciò che tutti noi dovremmo acquisire. In particolare, c’è un equilibrio da trovare tra l’acceleratore digitale – il pedale dell’acceleratore– e la resilienza dell’infrastruttura digitale – il freno che ci assicura il perfetto controllo.

La resilienza dell’infrastruttura IT deve essere la prima priorità

Cosa si intende esattamente per “resilienza dell’infrastruttura IT digitale”? Possiamo dire che, spinti dalle recenti necessità, sono stati effettuati molti investimenti in specifiche aree di trasformazione digitale quali smart working, formazione a distanza, telemedicina, ecc. Ma questa maggiore attenzione ai servizi digitali porta con sé una maggiore responsabilità, sia in termini di apparecchiature IT che di infrastrutture di supporto (sistemi di alimentazione, di raffreddamento, ecc.).

Dal punto di vista informatico, si è registrato un picco di attacchi di violazione degli account e di invio di malware in abbinamento all’emergenza sanitaria mondiale. Inoltre, l’ultimo report dell’Uptime Institute ha evidenziato che gli operatori dei data center stanno pianificando di aumentare le apparecchiature fisiche per sito per proteggersi da ogni disagio non solo legato all’attuale pandemia ma anche da ogni emergenza e cambio climatico per il futuro.

Opportunità per i Partner

Nel 2021 molti clienti vorranno premere sull’acceleratore per avviare i nuovi progetti di trasformazione digitale, ma ci saranno anche molte sospensioni, con l’esigenza di assicurare ai progetti sicurezza e resilienza.

I clienti avranno bisogno di consulenza su come bilanciare l’accelerazione digitale nelle aree giuste e assicurarsi che la trasformazione possa rendere il proprio business maggiormente produttivo. Ci sono tre aree dove i partner potranno differenziarsi:

La nuova tecnologia che sfida le competenze esistenti

Il valore aggiunto che incrementa il fatturato

Le richieste di personalizzazione che sono in crescita

In sintesi, le continue incertezze della pandemia, unite all’implementazione di nuovi progetti digitali avanzati, moltiplicherà il rischio potenziale per la sicurezza delle infrastrutture critiche delle imprese. A fronte dell’aumento del rischio, i clienti cercheranno partner fidati che li possano guidare, selezionando team esperti e capaci che, per tornare al parallelo delle gare di Formula 1, li possano far gareggiare per vincere.

di Karsten Winther, Vice President of Sales di Vertiv in Europa, Middle East e Africa