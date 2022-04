Il mercato pc mondiale rallenta dopo due anni di crescita a 2 cifre

Per IDC il primo trimestre 2022 mostra un calo del 5,1%, ma non è detto che sia un’inversione di tendenza duratura. Immutata la top 4 dei vendor: Lenovo, HP, Dell e Apple

Nel primo trimestre 2022 le consegne di pc di formato “tradizionale” (desktop, notebook, workstation) nel mondo sono calate per la prima volta (-5,1%) dopo due anni di crescita a due cifre. Lo sostiene IDC nel suo Worldwide Quarterly Personal Computing Device Tracker, precisando però tre cose: il dato – che corrisponde a 80,5 milioni di dispositivi consegnati tra gennaio e marzo – è comunque superiore alle attese, non è detto che indichi una tendenza anche per i prossimi trimestri, e segna comunque il settimo trimestre consecutivo di consegne superiori agli 80 milioni di pezzi, evento che non si verificava da dieci anni.

Il primo trimestre 2022 per il mercato dei pc è segnato ancora da problemi alle supply chain e da un confronto difficile con un primo trimestre 2021 eccezionale, sottolinea IDC. Questo ha portato tra l’altro a un leggero calo dei notebook, mentre i desktop sono in leggera crescita.

“L’accento non è sul declino anno su anno, perché era nelle attese, ma piuttosto sul fatto che l’industria pc è riuscita a consegnare oltre 80 milioni di device in un momento in cui la logistica e le supply chain hanno ancora grossi problemi dovuti alla pandemia e alla situazione geopolitica”, commenta in una nota Ryan Reith, group vice president Worldwide Mobile Device Trackers di IDC.

“In realtà per un primo trimestre è un livello di consegne quasi record. Abbiamo rilevato dei rallentamenti sia nel mercato consumer, sia in quello education, ma tutti gli indicatori ci dicono che la domanda per i pc commerciali resta molto sostenuta. Siamo convinti che il mercato consumer riprenderà a crescere entro breve”.

La graduatoria dei fornitori top (vedi grafico in fondo all’articolo) rimane immutata rispetto al quarto trimestre 2021: Lenovo rimane il leader di mercato con una quota del 22,7%, seguito da HP Inc., Dell Technologies e Apple. Al quinto posto IDC rileva un testa a testa tra ASUS e Acer, separate da uno 0,1% che non è sufficiente secondo la società di ricerca per attribuire la posizione con certezza a uno dei due. Dell, Apple e ASUS sono gli unici tre vendor a essere in crescita anno su anno.

“Anche se alcune componenti del mercato hanno rallentato a causa di una saturazione della domanda e all’aumento dei costi, comunque vediamo elementi di tendenza positivi in un mercato che ha raggiunto un punto di flesso che introduce tassi di crescita più bassi”, commenta nella nota Jay Chou, research manager del Quarterly PC Monitor Tracker di IDC.