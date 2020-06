D-Link lancia D-Rilancio: “Un piano shock a sostegno dei partner”

Proseguono le azioni di D-Link a supporto del canale e dei propri partner VIP+, con l’avvio del programma D-Rilancio.

Già nel corso del lockdown l’azienda taiwanese aveva avviato diverse iniziative di supporto a installatori e rivenditori, tra cui i corsi di certificazione online “DSS-Online” e le serie di webinar formativi e gratuiti “Sales Webinar” e “Tech Webinar”.

Ora che le attività economiche possono riprendere, spiega un comunicato, D-Link ha pensato di proporre un “piano shock” in favore dei partner: si tratta appunto di “D-Rilancio”, una serie di iniziative, promozioni e scontistiche dedicate a tutti i partner VIP+:

· Fino al 30 giugno le spese di spedizione sono gratuite. I VIP+ che effettuano ordini di prodotti D-Link superiori ai 100€ avranno le spese di spedizione gratis.

· Il Router 4G/LTE a batteria DWR-932 è disponibile al prezzo promo di 38,50€ fino a fine giugno

· Promozioni 3×2 – da luglio a dicembre verranno proposti dei bundle di prodotti in promozione

· Verranno implementati sconti aggiuntivi del 5% sugli alcuni acquisti dei VIP+

· Verranno proposti nuovi webinar e soprattutto verranno riproposti i corsi di certificazione online che hanno ricevuto un forte apprezzamento

· La promozione Premiati con D-Link, la campagna di raccolta punti con la quale è possibile riscattare premi di diverso valore a seconda della fascia raggiunta, verrà prolungata fino al 31 Dicembre, così da dare l’opportunità ai partner di avere più tempo per accumulare i punti.

“L’emergenza ha preso alla sprovvista tutti e ha creato una difficile situazione economica, tuttavia per il nostro settore questo è un momento importante perché le aziende hanno capito che non possono più tralasciare gli investimenti sulla propria infrastruttura di rete, perché essere connessi è fondamentale per poter proseguire il lavoro. E anche tutto il comparto della sicurezza ha ricevuto un nuovo impulso dopo questo lockdown. Il canale e i nostri partner VIP+ devono essere messi in condizioni di poter approfittare al massimo di ogni opportunità di business, ecco perché abbiamo pensato a questo piano D-Rilancio con sconti e promozioni a loro dedicate”, spiega nel comunicato Stefano Nordio, VP D-Link Europe.