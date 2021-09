Nei prossimi cinque anni sempre più le aziende dovranno affrontare le sfide dei dati dispersi e frammentati su una moltitudine di piattaforme, cloud e sistemi in silos in tutta l’azienda, rendendo estremamente complesso connettere i dati giusti con il consumatore giusto. La risposta a questo problema è IDMC: il primo Intelligent Data Management Cloud del settore, la piattaforma di Data Management più completa, nativa per il cloud e basata sull’intelligenza artificiale per implementare una vera digital transformation. Migliaia di aziende utilizzano la piattaforma Informatica IDMC per integrare e governare data warehouse e data lake e gestire in modo efficiente la complessità derivante da dati dispersi e frammentati.

“La proliferazione, la frammentazione e la decentralizzazione dei dati su più cloud provider ed ambienti ibridi è la nuova normalità. Coloro che possono collegare i dati ai vari consumatori correttamente, con facilità e fiducia, passeranno dalla modernizzazione digitale alla vera trasformazione digitale”, ha affermato Enrico Galimberti, senior pre-sales manager di Informatica.

Questo summit online ti permetterà di scoprire come Intelligent Data Management Cloud (IDMC) di Informatica aiuta le aziende a gestire i dati e con essi innovare realmente.

ADV Webinar il 22/9 - I documenti cartacei nell’era del lavoro ibrido e data-driven Kyocera - Lavoro ibrodo e marketing digitale richiedono che le informazioni siano disponibili ovunque e integrate nei sistemi aziendali. Scopri le best practice per implementare un sistema di gestione documentale efficace per aziende di ogni dimensione. ISCRIVITI ORA >> Lavoro ibrodo e marketing digitale richiedono che le informazioni siano disponibili ovunque e integrate nei sistemi aziendali. Scopri le best practice per implementare un sistema di gestione documentale efficace per aziende di ogni dimensione.

Con IDMC le aziende – tutti gli utenti dell’azienda! – sono in grado di essere davvero innovative attraverso l’utilizzo dei propri dati su qualsiasi piattaforma, qualsiasi cloud, multi-cloud e multi-ibrido, perchè IDMC di Informatica è la piattaforma di gestione dei dati end-to-end più completa, basata sull’intelligenza artificiale, che offre oltre 200 servizi cloud intelligenti per aiutare un’organizzazione a reimmaginare e ridefinire il modo in cui innovare ogni singola funzione aziendale. Si possono elaborare i dati secondo le proprie preferenze, essere sicuri che siano affidabili e democratizzati secondo esatti criteri di governance, capaci di restituire informazioni intelligenti per una visione a 360 gradi del business.

Scopri come, giovedì 30 settembre 2021 alle 14.00.

Partecipando al summit online potrai:

• Scoprire come Intelligent Data Management Cloud (IDMC) di Informatica ti aiuta a gestire i dati e con essi innovare realmente

• Ascoltare come Snowflake Data Cloud abilita i carichi di dati più critici e come Informatica ti aiuta velocemente a ottenere il massimo dal tuo investimento Snowflake

• Esplorare il programma Cloud Data Warehouse Modernization di Informatica, con gli strumenti di automazione della migrazione, le best practice e la metodologia

• Osservare la tecnologia in azione con demo approfondite e spiegazioni dettagliate dei prodotti

REGISTRATI ORA!