Executive Summary: la Modern Data Platform di IBM

L’estrazione del vero valore dai Big Data è finalmente possibile grazie al cognitive computing, ma serve una architettura di elaborazione moderna incentrata sui dati, accompagnata da un’infrastruttura in grado di applicare su di essi i più potenti algoritmi di cognitive computing. best practices, vantaggi tattici e strategici.

Questo Executive Summary offre una panoramica chiara e completa sui componenti di un’architettura per big data: file system distribuiti, database no-SQL, software e linguaggi per la modellazione statistica e analytics e infine infrastruttra hardware ottimizzata per i Big Data.