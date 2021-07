Perché i metadati sono la base fondamentale del business

Comprendendo i metadati e adottando una politica di gestione dei metadati, le aziende possono sfruttare questo livello aggiuntivo di informazioni per ottenere risultati ancora migliori in modo più semplice.

I dati sono uno strumento potente, soprattutto in ambito business. Sono una risorsa importante da utilizzare per ogni organizzazione e possono aiutare i leader a prendere decisioni aziendali pienamente informate. I dati possono cambiare completamente la direzione che un’iniziativa può prendere e successivamente portare a un risultato migliore; non c’è quindi da meravigliarsi se le aziende stanno diventando sempre più “ossessionate” dai dati e dagli insight che questi possono generare.

Tuttavia, molte aziende devono ancora familiarizzare con la controparte dei dati, i metadati, e il valore che questi possono portare aggiungendo un contesto. Ciò è in gran parte dovuto al fatto che i metadati passano inosservati. A meno che non li stiate cercando o non sappiate cosa state guardando, è probabile che li ignorerete come fareste con un sottoprodotto del vostro patrimonio IT.

Perché i metadati?

Essenzialmente i metadati forniscono informazioni sui dati e possono quindi essere descritti come “dati sui dati”. Quindi, a un livello molto elementare, prendete come esempio un documento condiviso. I dati sono il contenuto del documento, ma i metadati comprendono le informazioni pertinenti alle proprietà del documento: chi l’ha creato, quando l’ha creato e quando è stato salvato l’ultima volta nel sistema, o anche perché l’hanno creato. I metadati forniscono all’utente un grado di contesto che può rendere i dati che vengono utilizzati più facili da lavorare e, soprattutto, da capire.

Questo è il motivo per cui i metadati sono così vantaggiosi per le aziende. Se utilizzati correttamente, possono accelerare i team a trovare le informazioni necessarie su come viene gestita l’azienda e sono particolarmente utili in termini di governance dei dati e utilizzo responsabile dei dati.

Se riuscite a fornire un contesto per i vostri dati, accelerate la capacità dell’utente di trovare valore, evitate costose sperimentazioni e migliorate la produttività dell’organizzazione. Un altro dei principali vantaggi è che i metadati aiutano a mantenere i dati organizzati e strutturati, riducendo la possibilità che i dati vengano confusi. Immaginate un foglio di calcolo Excel senza le colonne per dividerlo: sarebbe un file con numeri e parole senza alcuna indicazione del loro significato.

I metadati inoltre rendono i dati verificabili. Questo è fondamentale, soprattutto quando si tratta di conformità e normative come il GDPR. Consentono infatti ai team di garantire che i dati siano puliti e conformi a uno standard definito. Ciò aiuta a impedire all’azienda di prendere decisioni basate su informazioni errate, inaffidabili e imprecise.

Gestione dei metadati

Comprendere il valore della gestione dei metadati è utilissimo. Ma capire come gestirlo è ancora più importante, poiché le aziende devono essere in grado di rendere disponibili i metadati in tutta l’organizzazione.

Per molti leader IT, il primo punto di riferimento è l’utilizzo di codice personalizzato o API per connettere un’applicazione a un’altra attraverso un data warehouse centrale. È un approccio adottato regolarmente dalle aziende ed è valido se si vogliono riunire tutti i metadati in un unico posto. Ma cosa succede quando queste API devono cambiare o il codice non funziona correttamente? I leader IT di oggi vogliono dedicare più tempo alle attività che forniscono valore aziendale, non all’amministrazione IT.

L’alternativa è adottare un approccio di piattaforma all’integrazione, ovvero essere in grado di raccogliere tutti i vantaggi dei metadati intrinseci alla piattaforma, senza i grattacapi di aggiornarli e modificarli continuamente e manualmente. L’approccio alla piattaforma fornisce un unico livello armonioso per il trasferimento dei dati in tutta l’organizzazione, riducendo il caos e il “rumore” di troppi dati dubbi.

Vediamo sempre più tecnologie low-code che supportano la gestione e l’analisi dei metadati, consentendo anche alle persone al di fuori del team IT di ottenere informazioni di grande valore dai metadati, senza la necessità di competenze tecniche estese. I metadati nella piattaforma dovrebbero fornire informazioni sull’origine, le trasformazioni e gli obiettivi dei dati, il tutto alleggerendo l’onere per i team IT.

Verso metadati migliori

Nonostante passino spesso inosservati, i metadati sono la base fondamentale del business. Portano chiarezza e possono facilitare risultati migliori. Con la crescita dei dati in continuo aumento, le aziende possono disporre di più informazioni, il che significa che ora è più importante che mai comprendere tali dati attraverso un uso efficace dei metadati all’interno dell’azienda.

Pertanto, se utilizzati correttamente, i metadati forniscono un ulteriore livello di contesto che aiuta a ottenere risultati di successo. Se non lo stanno già facendo, le aziende dovrebbero seriamente pensare di introdurre un livello comune di metadati nella propria organizzazione per iniziare a trarne vantaggio.