Qlik ha presentato oggi una ricerca globale in cui si rivela un crescente divario di competenze che impedisce ai decisori aziendali di porre le giuste domande a dati e macchine. Nonostante la società internazionale di consulenza manageriale McKinsey riporti che 800 milioni di dipendenti potrebbero perdere il proprio posto di lavoro entro il 2030 a causa dell’automazione e della robotica, e nonostante Gartner ritenga l’alfabetizzazione dei dati una competenza professionale indispensabile, la maggior parte dei decision maker aziendali (76%) ancora non mostra fiducia nelle proprie capacità di leggere, lavorare, analizzare e argomentare i dati. Chi dichiara più dubbi sulla propria data literacy sono i dirigenti europei (83%), seguiti dai dirigenti in APAC (80%) e USA (67%).

“I dati rappresentano ormai un elemento fondamentale per essere competitivi, le aziende globali vi fanno affidamento per ottenere intuizioni e conquistare il mercato. Tuttavia, la capacità di un’organizzazione di avere successo in questa era digitale dipende fortemente dalle capacità dei suoi dipendenti di apprendere un nuovo linguaggio: il linguaggio dei dati. Il fatto che coloro che guidano le aziende siano ancora in difficoltà di fronte ai dati non solo impedisce di eccellere nella propria posizione di leadership, ma ostacola anche la loro capacità di guidare un cambiamento culturale basato sui dati. Per fortuna c’è ancora tempo per colmare le lacune in ambito di alfabetizzazione dei dati e per preparare i lavoratori a confrontarsi con i dati, in modo da poter fronteggiare il futuro diretto verso robotica e automazione. Ma è necessario agire ora per ottenere un vantaggio competitivo” ha dichiarato Jordan Morrow, Head of Data Literacy di Qlik.

Nel nuovo report globale, condotto da Censuswide per conto di Qlik intervistando 7.377 decision maker aziendali in Europa, Asia e Stati Uniti, Qlik rivela informazioni sull’analfabetismo dei dati e offre consigli pratici per facilitare l’accesso a tutti i dipendenti a dati, strumenti di analisi e apprendimento per raggiungere il successo personale e sfruttare un’opportunità economica senza precedenti. Le osservazioni principali riguardano:

I dati sono il segreto del successo professionale: la maggior parte (85%) dei responsabili delle decisioni aziendali competenti nell’analisi dei dati è soddisfatto delle proprie performance professionali, contro il 54% dei colleghi meno esperti. Inoltre, la maggior parte di coloro che utilizzano i dati nel proprio ruolo professionale non solo concorda sul fatto che questi li aiutino a fare meglio il proprio lavoro (94%), ma che una maggiore alfabetizzazione dei dati conferirebbe loro maggiore credibilità sul posto di lavoro (82%).

Grande entusiasmo nell'imparare: la maggior parte dei decisori aziendali (78%) sarebbe disposta a investire più tempo ed energie per migliorare le proprie conoscenze in fatto di dati, rappresentando un'opportunità significativa per guidare un cambiamento culturale ormai inevitabile. I dirigenti indiani hanno il più alto desiderio di imparare (95%), seguiti da quelli dell'APAC (72%) e, infine, dell'Europa (65%).

I livelli di fiducia variano da regione a regione: in India, i decision maker hanno il livello di fiducia più alto (46%), seguiti da Stati Uniti (33%), Spagna (27%), Regno Unito (26%), Australia (22%), Germania (20%), Singapore (17%), Francia (16%), Svezia (15%), Cina (12%) e Giappone (8%).

Serve più scetticismo per interrogare i dati provenienti dalle macchine: quasi la metà dei rispondenti (48%) lotta per indentificare quali sono i dati veri e quali quelli manipolati, indicando una necessità urgente di migliorare il supporto ai lavoratori.

“Poiché le organizzazioni vogliono essere guidate dai dati, è inevitabile che quei dipendenti che possono leggere, lavorare, analizzare e discutere con i dati saranno in grado di contribuire maggiormente al business. Le aziende dovrebbero capitalizzare sull’entusiasmo della forza lavoro e identificare le persone più predisposte per l’analisi dei dati che possono guidare il programma di alfabetizzazione dei dati. Le organizzazioni sono costituite da persone molto diverse tra loro ed è quindi necessario che il supporto sia personalizzato in base alle loro caratteristiche. Una guida strutturata all’interno dell’azienda contribuirà a creare la giusta cultura in cui chiunque ha le potenzialità per eccelleree, a prescindere dal livello di partenza”, conclude Morrow.