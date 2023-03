Il Data Warehouse Cloud di SAP si sta evolvendo, acquisendo nuove funzionalità e un nuovo nome, Datasphere. Questo cambio di paradigma fa parte della strategia di SAP per diventare un attore più significativo nello spazio dei dati aziendali, ha dichiarato Irfan Khan, chief product officer di SAP per il database HANA. Khan ha affermato che SAP sta andando oltre le normali funzionalità di un data fabric preservando il contesto aziendale dei dati che trasporta. “Vogliamo preservare la semantica aziendale e il contesto aziendale di quei dati. Non chiederemo ai clienti di scendere a compromessi tra l’accesso virtuale ai dati e la loro federazione”.

Riconoscimento delle minacce

Secondo Dan Vesset, analista di IDC, la minaccia competitiva che SAP deve affrontare in questo spazio è che il panorama dei dati sta diventando sempre più diversificato. “Ci sono applicazioni SAP e un numero sempre maggiore di applicazioni di altri fornitori nello stesso ambiente e la domanda è: dov’è il centro di gravità? Chi conta di più?”. Khan ha riconosciuto che questa minaccia sta influenzando lo sviluppo dei prodotti di SAP. “Una parte significativa dell’evoluzione di SAP verso questa nuova strategia consiste nel riconoscere che nessun singolo fornitore sarà proprietario dell’intero stack di clienti, che infatti è molto eterogeneo”.

In passato, SAP e altri fornitori hanno dato per scontato che se avessero creato un nuovo prodotto, i clienti avrebbero trasferito i loro dati su di esso, ma questa strategia non ha sempre funzionato bene né per i fornitori né per i clienti. SAP non ha più una posizione rigida nei confronti dello spostamento dei dati verso le sue applicazioni. “Se state portando avanti una campagna di marketing, è più probabile che abbiate bisogno di accedere ai dati SAP. Ma è molto più facile accedere al contesto SAP attraverso il tessuto di dati aziendali, attraverso Datasphere, senza dover spostare i dati in modo ridondante, perdere il contesto, perdere la semantica e dover quindi ricostituire tutto di nuovo”.

Le nuove funzioni offerte da Datasphere rispetto a Data Warehouse Cloud includono la catalogazione automatica, la replica semplificata e una migliore modellazione dei dati. Il passaggio da Data Warehouse Cloud a Datasphere sarà semplice. I clienti esistenti avranno automaticamente accesso alle nuove funzionalità e l’utilizzo sarà addebitato in base al loro normale contratto di consumo SAP. “Non c’è nulla da pagare se non la si usa”, ha precisato Khan. SAP sta anche aprendo ai partner la possibilità di aggiungere nuove funzionalità e di rendere più facile l’accesso ai dati da altre piattaforme attraverso Datasphere. “Vogliamo rendere molto semplice l’accesso ai dati di SAP e la loro estensione con il contesto aziendale attraverso Datasphere, ma utilizzeremo anche i partecipanti al nostro nuovo ecosistema di dati”.

Accordi con i partner

Al momento del lancio sono quattro i partner che offrono integrazioni con Datasphere. Collibra ha in programma di offrire alle aziende un modo per costruire un catalogo completo, con tanto di cronologia, di tutti i loro dati SAP e non SAP. Confluent collegherà la sua piattaforma cloud-native di streaming dei dati a Datasphere, rendendo possibile la connessione di SAP e di applicazioni esterne in tempo reale. Databricks permetterà agli utenti del suo data lakehouse di integrarlo con le applicazioni SAP, preservando la semantica quando i dati vengono condivisi, mentre DataRobot aiuta i clienti a creare funzionalità di machine learning su Datasphere.

SAP ha scelto i suoi partner iniziali per coprire un’ampia gamma di funzioni con poche sovrapposizioni tra loro, ha osservato Vesset. Ma questo non significa che non ci siano sovrapposizioni con Datasphere stessa. Prendiamo ad esempio le nuove funzioni di catalogazione e governance dei dati di Datasphere. “In teoria, si potrebbe usare Collibra”, ha detto Vesset.

Tuttavia, ha aggiunto, SAP avrà una maggiore conoscenza dei metadati associati ai dati contenuti nelle sue applicazioni e potrà investire maggiormente nell’integrazione con i suoi partner. “Se siete clienti ERP di SAP o se avete più applicazioni aziendali di SAP, probabilmente il percorso più semplice sarebbe quello di utilizzare prima il prodotto di SAP e poi usare qualcosa come Collibra per altri dati che non sono di SAP”.

Quattro partner sono un inizio, ma per il successo di questa nuova strategia volta ad aiutare i clienti a integrare le applicazioni SAP e non SAP nel loro tessuto di dati, “SAP ha assolutamente bisogno di più partner, perché deve arrivare dove sono i loro clienti e i loro clienti avranno molti strumenti diversi”. SAP non offre nulla che le aziende non possano trovare altrove, ma c’è un prezzo da pagare. “Potete costruirvi da soli uno di questi strumenti partendo da tecnologie open-source, ma c’è un costo associato”, conclude Vesset. “SAP spera che la sua soluzione offra efficienza e risparmi tali da indurre i clienti a rivolgersi a essa”.