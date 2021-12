Avete sentito parlare della “great resignation” dello scorso settembre? In quella che potremmo tradurre come “la grande corsa alle dimissioni”, più di quattro milioni di americani hanno lasciato il lavoro quel mese, infrangendo il record di dimissioni precedentemente stabilito il mese prima. E anche circa il 40% dei dipendenti rimasti sta pensando di smettere, secondo un rapporto di Microsoft.

La crisi è ancora peggiore nel settore tecnologico. TalentLMS e Workable hanno riferito di recente che il 72% dei dipendenti tecnologici con sede negli Stati Uniti sta pensando di lasciare il proprio lavoro nei prossimi 12 mesi. Non parliamo però solo degli Stati Uniti. La cosiddetta “great resignation” è ormai un fenomeno globale.

Gli esperti indicano molte cause alla base di questa tendenza, dall’aumento del lavoro a distanza fino allo stress causato dalla pandemia. In generale, è chiaro che c’è una crescente incompatibilità tra la realtà e l’aspettativa dell’esperienza dei dipendenti. A peggiorare le cose c’è il fatto che più persone smettono, più dura diventa la vita per coloro che rimangono al lavoro. Questo è particolarmente vero per i lavoratori del settore tecnologico. I reparti IT sono notoriamente a corto di personale e, poiché la great resignation colpisce sempre più i lavoratori del settore tecnologico, tutti i dipendenti subiscono più tempi di inattività, attacchi informatici e rallentamenti dell’implementazione tecnologica.

Ecco perché siamo di fronte a un’emergenza ed ecco perché dobbiamo conoscerne le cause.

I tanti motivi per cui le persone smettono di lavorare

Dopo aver esaminato a fondo interviste, sondaggi e rapporti, ho compilato un elenco delle principali ragioni per cui le persone decidono sempre più frequentemente di abbandonare il lavoro.

Frustrazione con laptop, desktop, reti e sistemi che non funzionano bene. Una tendenza esacerbata durante la pandemia quando molti dipendenti remoti sono stati letteralmente lasciati con i propri dispositivi di casa. C’è anche una diffusa confusione su come procedere quando la tecnologia non funziona.

e una più ampia mancanza di riconoscimento. Mancanza di equilibrio tra lavoro e vita privata. Il lavoro a distanza causato dal Covid ha dato a milioni di dipendenti la possibilità di spostarsi meno e passare più tempo con la famiglia, spingendoli a cercare un posto di lavoro che permetta loro di continuare questa nuova vita.

Mancanza di opportunità di formazione. I lavoratori tecnologici, in particolare, desiderano maggiori opportunità di formazione.

Sebbene queste ragioni non siano sorprendenti, è importante rendersi conto di cosa abbiano in comune.

Tutta questione di tecnologia e cultura

Mentre le aziende di tutte le dimensioni faticano a capirlo, la verità è che i nostri prodotti tecnologici e il modo in cui vengono utilizzati, oltre alla nostra cultura relativa alla gestione e all’interazione dei dipendenti, è esattamente ciò che sta spingendo le persone ad abbandonare il proprio lavoro.

La tecnologia sta frustrando i lavoratori, creando attrito e inerzia, bloccando il progresso e l’empowerment dei dipendenti, creando lavoro inutile e generando una sensazione di isolamento e impotenza. La buona notizia è che una tecnologia migliore è una parte importante della soluzione. Ecco cosa dovreste fare per iniziare a trattenere e ad attrarre dipendenti.

Trasformare la formazione. La tecnologia di apprendimento adattivo basata sull’intelligenza artificiale può rendere la formazione dei dipendenti molto più rilevante, consentendo l’apprendimento basato su ciò che la persona già conosce e ponendo fine alla frustrazione con sistemi di formazione generici o sorpassati. In generale, cercate di accelerare la formazione e lo sviluppo della carriera dei vostri dipendenti e guidateli nel loro percorso, ovunque conduca, all’interno dell’azienda. Proprio come i prodotti hanno bisogno di una tabella di marcia, lo stesso vale per ogni dipendente.

Strumenti di collaborazione user-friendly favoriscono la connessione e la cultura. Concentratevi non solo sul portare a termine il lavoro, ma sul team building e sulla psicologia di ciascun dipendente che fa parte di una squadra. Utilizzare la tecnologia avanzata per le risorse umane… ma con un tocco umano. Le risorse umane automatizzate stanno contribuendo al problema del burnout. Quando si tratta di cambiamenti nello stato dei dipendenti, retribuzione, benefici, supervisori e altri eventi del personale che hanno un impatto emotivo sul dipendente, la comunicazione al riguardo dovrebbe sempre essere da uomo a uomo, non tramite e-mail o notifiche automatizzate.

La tecnologia che guida la flessibilità nel lavoro ibrido, nel lavoro a distanza, nei team mobili e negli orari flessibili contribuirà notevolmente a migliorare l’esperienza e il senso di benessere dei dipendenti. Sviluppare un approccio olistico alla soddisfazione dei dipendenti. Con forze lavoro remote e ibride, le aziende devono aiutare i dipendenti a far fronte psicologicamente ed emotivamente alle realtà di luoghi e ambienti di lavoro disparati e mutevoli. In passato, era sufficiente organizzare occasionali esercizi di team building ed eventi fuori sede. Ora, manager, supervisori e leader dovrebbero aiutare i dipendenti non solo a sentirsi parte del team, ma anche a mantenere integra la salute fisica e mentale. Parte di questo processo è tecnologico. I sentimenti di connessione, coinvolgimento, senso di missione ed equilibrio tra lavoro e vita privata possono essere favoriti (o danneggiati) dalle scelte tecnologiche, nonché dalle politiche lavorative e dagli approcci gestionali.

Le ragioni della great resignation sono molte, ma è arrivato il momento di riconoscere il ruolo che la tecnologia ha svolto nell’allontanare i dipendenti e, al tempo stesso, il ruolo che può svolgere nel riportare indietro le persone creando un ambiente di lavoro flessibile, umano e responsabilizzante che renda i dipendenti felici, produttivi e consapevoli del loro ruolo nella crescita dell’azienda.