In Wolters Kluwer Legal & Regulatory Italia l’offerta di soluzioni per l’informazione e l’aggiornamento giuridico online è sempre al passo con i cambiamenti del mercato e della tecnologia.

Il nostro obiettivo è offrire ai clienti soluzioni on-line innovative che possano soddisfare sempre meglio l’esigenza di un costante ed efficace orientamento nello svolgimento della professione. Soluzioni tecnologiche che liberino il professionista legale dalla routine quotidiana e gli consentano di sviluppare le attività ad alto valore aggiunto che caratterizzano la Sua professione e rendono unico il Suo studio.

Al centro del nostro progetto digitale, il cliente e le Sue esigenze: un professionista del diritto versione 2.0 da supportare con soluzioni affidabili, intuitive, mobile. Come Leggi d’Italia Legale, da oltre 50 anni il sistema di informazione e aggiornamento giuridico di riferimento per Avvocati, Corporate Counsel e Notai.

In Leggi d’Italia Legale troverai gli strumenti operativi realizzati in collaborazione con affermati Studi Legali per rispondere alle esigenze dei professionisti del diritto: guide operative, casi pratici, check list, adempimenti, formule, domande & risposte, approfondimenti: i must have per prendere la decisione giusta al momento giusto.

Tutto questo correlato con i vasti archivi di normativa, prassi e giurisprudenza e arricchito da servizi di alert e di aggiornamento personalizzati sugli argomenti di interesse dei nostri clienti, per non perdere tempo e informazioni importanti.

In un mondo in costante cambiamento, avere informazioni di qualità e riuscire a recuperarle e interpretarle con facilità garantisce al tuo lavoro un importante vantaggio competitivo.

Scegli il meglio per te e la tua professione: rivoluziona il tuo modo di lavorare con Leggi d’Italia Legale.