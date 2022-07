✈️📱No need to switch off your #mobiledata when you travel across the EU With free #roaming, you can use your phone to call, text & surf just like you do at home – no extra charges🏠 Discover #RoamLikeAtHome👇 — Digital EU 🇪🇺 (@DigitalEU) June 27, 2022

Qualità e velocità allo stesso costo

Il Parlamento Europeo ha rinnovato l’estensione del roaming in Europa, la normativa,, che prevede che gli utenti di telefonia mobile che viaggiano all’interno dell’Unione possano continuare a utilizzare i servizi voce e dati senza costi aggiuntivi rispetto a quelli già previsti dal loro piano tariffario nazionale. L’accordo attuale sull’abolizione dei sovrapprezzi per il roaming sarebbe scaduto il 30 Giugno 2022, ma continuerà per altri dieci anni, con l’introduzione di nuove norme che garantiranno anche un’estensione delle reti e una riduzione degli impatti ambientali. Il rinnovo del roaming è partito il 1 Luglio e sarà attivo fino al 2032.Durante i negoziati tra Consiglio Europeo e Parlamento Europeo, i deputati hanno anche ottenuto il divieto di azioni che riducano la(per esempio, il passaggio da 5G a 4G, o da 4G a 3G).

Per la prima volta dal 2017, quando la normativa è stata approvata, i fornitori di roaming saranno obbligati a garantire la stessa qualità di connessione offerta nel paese di residenza (se sono disponibili le stesse condizioni sulla rete del paese visitato). Gli utenti avranno quindi diritto alle stesse prestazioni in termini di qualità e velocità di connessione mobile (all’estero) che hanno nel loro paese di residenza.

Oltre a ciò, sarà obbligatorio un avviso per connessioni non terrestri (per esempio su navi e aerei) che possono comportare spese extra inattese. Questi servizi non sono coperti da “Roaming Like At Home” e di solito hanno supplementi molto elevati. Se il cellulare si connette a una rete non terrestre, si riceverà un messaggio automatico di avviso, in modo da evitare addebiti imprevisti.

Nel caso in cui si continui a utilizzare il telefono o le applicazioni che utilizzano i dati mobili raggiungendo 50 euro di costi aggiuntivi (o un altro limite predefinito), i servizi mobili si interromperanno automaticamente. Gli operatori telefonici, inoltre, possono offrire opzioni aggiuntive, come la possibilità di rinunciare automaticamente al roaming su aerei e navi.

Sarà necessario dare agli utenti più informazioni relative ai numeri a pagamento che non rientrano nel roaming. Tutti i viaggiatori avranno accesso gratuito ai servizi di emergenza – sia per le chiamate sia per i messaggi di testo e, da Giugno 2023, gli operatori dovranno fornire informazioni sul numero di emergenza europeo 112.

Qualora i viaggiatori dovessero superare i loro limiti contrattuali durante la connessione all’estero, qualsiasi costo aggiuntivo non potrà essere superiore ai limiti fissati del roaming all’ingrosso (le tariffe saranno limitate a 2 euro per Gigabyte dal 2022 e si ridurranno progressivamente a 1 euro nel 2027).

Ricordiamo, inoltre, che i servizi previsti dalla normativa ricoprono le tariffe roaming per viaggi periodici, qualora si dovessero superare i 4 mesi di permanenza nel paese estero verranno applicati costi supplementari per la connessione.