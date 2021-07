L’UE sfida i ransomware e vuole rendere tracciabili le criptovalute

La Commissione europea (CE) ha presentato nuove proposte legislative per rafforzare le sue norme antiriciclaggio (AML) e contro il finanziamento del terrorismo (CFT) per contrastare la criminalità finanziaria. Un elemento chiave di tali proposte include modifiche per rendere i trasferimenti di criptovalute più tracciabili e sicuri, costringendo le aziende a raccogliere determinati dettagli su destinatari e mittenti e vietando l’uso di portafogli di criptovaluta anonimi.

In un comunicato stampa che annuncia le proposte legislative, la CE spiega come le nuove leggi migliorerebbero la tracciabilità della criptovaluta e perché la portata del problema giustifica tale azione.

“Attualmente, solo alcune categorie di fornitori di servizi di criptovaluta sono incluse nell’ambito delle regole UE AML/CFT. Gli emendamenti odierni garantiranno la piena tracciabilità dei trasferimenti di criptovalute, come Bitcoin, e consentiranno la prevenzione e il rilevamento del loro possibile utilizzo per il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo”, scrive la CE. “Inoltre, saranno vietati i portafogli di criptovalute anonimi, applicando pienamente le regole AML/CFT dell’UE al settore delle criptovalute”.

Secondo le proposte, “verrà creata una nuova autorità antiriciclaggio che sarà centrale per coordinare le autorità nazionali per garantire che il settore privato applichi correttamente e coerentemente le regole dell’UE, con l’obiettivo di colmare le lacune che i criminali possono sfruttare”, ha affermato il commissario responsabile dei servizi finanziari, stabilità finanziaria e Unione dei mercati dei capitali, Mairead McGuinness.

Le nuove proposte saranno esaminate dal Parlamento europeo e dal Consiglio. Se approvate, potrebbero entrare in vigore nel 2024.

Le nuove regole AML/CFT non sono sufficienti per fermare il ransomware

Con le nuove regole, l’UE intende chiaramente “chiudere le scappatoie nell’attuale regime AML/CFT” afferma Martha Bennett, vicepresidente e analista principale di Forrester, che però fa anche notare come potrebbero ancora rimanere delle scappatoie di cui i criminali informatici trarranno vantaggio.

“Il divieto di portafogli di criptovalute anonimi è in linea con le ultime proposte di regole di viaggio del GAFI, e quindi non è una sorpresa”, ha affermato la Bennett. “Tuttavia, secondo alcuni rapporti non verificati, i portafogli per la privacy non custoditi e i portafogli non ospitati detenuti dagli stessi utenti potrebbero essere esentati dalle proposte, il che potenzialmente lascia una scappatoia”.

La Bennett ritiene che qualsiasi impatto sulla riduzione del crimine informatico come il ransomware sarà limitato a breve termine. “Finché i criminali informatici possono spostare le loro monete (così come sono, mescolate o cambiate in una criptovaluta diversa) in una giurisdizione, o un numero di giurisdizioni, con meno supervisione ma liquidità sufficiente, regole come queste rappresentano solo un inconveniente, non un vero e proprio impedimento. Piuttosto, è necessaria un’azione coordinata a livello globale per rendere sempre più difficile per i criminali accedere al denaro contante e/o riciclare le proprie monete. Solo una volta raggiunta una certa soglia, la regolamentazione fungerà da deterrente per il tipo di gruppi criminali organizzati che sono dietro l’attuale ondata di attacchi”.

Erhan Temurkan, capo della sicurezza delle informazioni presso la società FinTech Bink, fa eco a simili considerazioni e, sebbene consideri la legislazione una mossa positiva attesa da molto tempo, afferma che l’impatto complessivo sulla riduzione del crimine informatico sarà probabilmente minimo. “È noto che i criminali informatici utilizzano i cosiddetti servizi di mixer/tumbler di Bitcoin in base ai quali una criptovaluta originale viene presa e mixata in diverse microtransazioni e in alcuni casi anche in un’altra criptovaluta per nascondere la vera identità del mittente originale. Prevedo che questi servizi verranno ulteriormente sfruttati quando verrà introdotta la legislazione”.