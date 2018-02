TeamSystem ha lanciato nelle scorse ore Agyo Privacy, soluzione cloud che permette ad aziende, professionisti ed enti pubblici di adeguarsi al GDPR, il ben noto regolamento europeo in vigore dal 25 maggio 2018 che renderà necessario un cambio di passo importante da parte dei Responsabili della Protezione Dati (DPO-Data Protection Officer).

Non è infatti più sufficiente la semplice e periodica compilazione della modulistica, ma serve un approccio più lungimirante, unito a una costante vigilanza e alla possibilità di dimostrare in ogni momento le azioni proattive messe in atto.

Agyo Privacy consente la gestione intuitiva dell’anagrafica del titolare del trattamento e degli altri ruoli e lascia completa libertà di gestire i trattamenti più complessi, descrivendoli in termini di finalità, categorie di dati, durata, modalità di raccolta e trasferimenti. Fornisce inoltre gli strumenti per la creazione e la gestione dei documenti previsti dal GDPR e contiene uno strumento di analisi dei rischi.

Agyo Privacy si integra con le altre soluzioni disponibili su Agyo.io, la piattaforma di TeamSystem per l’erogazione di servizi e lo scambio di dati fra imprese, professionisti, banche e Pubblica Amministrazione. Da oggi inoltre il Teamsystem Privacy Tour approfondirà le azioni e i passi necessari per adeguarsi alle nuove disposizioni del Regolamento Europeo. Il convegno itinerante toccherà 12 città italiane ed è una delle iniziative promosse da TeamSystem sul tema Privacy.

“La digitalizzazione è una grande opportunità per aziende e professionisti. Per renderla pienamente efficace, deve realizzarsi in totale sicurezza sia dal punto di vista della protezione dei dati, sia da quello della tutela della loro riservatezza. Ecco quindi che la nuova normativa non è un vincolo ma una garanzia per tutto il sistema” ha dichiarato Daniele Lombardo, Direttore Marketing & Digital di TeamSystem.