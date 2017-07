IBM ha annunciato importanti iniziative di governance dei dati e di data science per aiutare sviluppatori e analisti a ottenere una maggiore comprensione e controllo dei propri dati grazie al cognitive computing, migliorando al contempo la capacità di adeguarsi alla nuova normativa in evoluzione in vista dell’implementazione del GDPR dell’Unione Europea.

Questo pacchetto normativo su scala continentale è volto a proteggere le informazioni personali dei cittadini, ovvero tutti i dati “che si possono utilizzare direttamente o indirettamente per identificare una persona” e che possono riguardare ad esempio un nome o un post sui social media.

Le organizzazioni europee o al di fuori dell’Europa che elaborano o detengono dati personali dei cittadini europei e non rispettano il GDPR incorreranno in sanzioni pecuniarie estremamente rigide, che possono variare dal 4% del fatturato annuale globale dell’organizzazione ai 20 milioni di euro.

Al centro della conformità ai regolamenti dei dati è la governance, che comporta l’adozione di pratiche diligenti e complete di gestione dei dati per l’integrità, la sicurezza, la fruibilità e la disponibilità degli stessi. Per semplificare tutto questo e per incoraggiare una diffusa adozione della data governance da parte delle organizzazioni, IBM ha annunciato l’Open Data Governance Consortium per Apache Atlas.

Atlas è il framework di data governance di Apache Foundation per Hadoop, uno dei framework dominanti di open source per l’elaborazione e lo storage dei dati distribuiti. Il progetto è attualmente nella fase di sviluppo di Apache detta “incubator”. Il Consorzio è costituito da membri internazionali leader di servizi finanziari, come ING Group, e distributori leader di Hadoop, come Hortonworks, e una dozzina di altri membri.

IBM ha inoltre annunciato le seguenti soluzioni per aiutare le organizzazioni a ottenere un maggiore controllo dei loro dati nel rispetto delle crescenti esigenze di compliance per la protezione dei dati:

IBM Unified Governance Software Platform

Una nuova piattaforma software che comprende funzionalità di gestione dei dati, tra cui molte specifiche per il GDPR, come la raccolta di metadati cognitivi, lineage tracking, il rafforzamento delle politiche, i servizi di integrazione dei dati e le segnalazioni personali.

Information Governance Catalog Download & Go

Un download veloce di nuovo software che consente ai clienti di scaricare, installare e gestire strumenti di governance specifici direttamente nei propri sistemi. Il software completa la versione del catalogo basata sul cloud.

GDPR for StoredIQ

Il software per la visibilità dei dati che identifica il tipo di dati che risiedono sui dischi rigidi è stato aggiornato per identificare per la prima volta i dati personali sensibili del GDPR. L’aggiornamento rende più facile per le organizzazioni capire il tipo di dati in loro possesso, al fine di adottare le necessarie misure normative.