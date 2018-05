Il GDPR è alle porte ed entro il 25 maggio 2018 le aziende dovranno adeguarsi al nuovo regolamento Europeo sulla privacy. Oltre ad essere obbligate a modificare le modalità di gestione dei dati personali in loro possesso, le aziende devono adeguarsi a una corretta gestione del dato anche in ambito printing, assicurando che i processi di gestione della stampa e dei documenti siano conformi con la normativa. Ma non tutte ne sono a conoscenza.

E nonostante la scadenza imminente, il 51% degli acquirenti di stampanti non è consapevole che il GDPR riguarda anche le attività di stampa. Per aiutare le aziende a proteggersi dalle vulnerabilità legate alla stampa, Brother ha realizzato con IDC un nuovo White Paper intitolato Garantire la riservatezza dei dati: una crescente sfida per la gestione della stampa e dei documenti, un programma di 10 punti che le aziende dovrebbero considerare come parte integrante delle iniziative per rendere il business sicuro ed essere conformi alle normative sulla riservatezza dei dati.

Oltre ai grandi rischi per la reputazione aziendale, le multe per inadempienza sono molto severe, con sanzioni di 20 milioni di euro o del 4% del fatturato globale annuale, se quest’ultimo è più alto della sanzione. Ad oggi, le aziende sembrano non avere i requisiti necessari per adempiere alla normativa o sono inconsapevoli dell’impatto e delle relative scadenze.

Nonostante la vicina scadenza infatti, il 40% degli acquirenti di prodotti stampati non sapeva cosa fosse il GDPR, un ulteriore 19% era conoscenza del GDPR ma non delle scadenze e, come già accennato, il 51% di questi acquirenti non ha capito che il GDPR avrebbe avuto implicazioni significative sulla gestione della stampa.

“Con l’imminente scadenza per l’implementazione del GDPR, le aziende di tutta Europa sono impegnate a predisporre i propri processi IT e il controllo dei dati per verificare la conformità. La stampa e i dispositivi di stampa sono diventati un argomento marginale del GDPR. Le aziende specializzate nell’applicazione del GDPR sono ancora inconsapevoli delle vulnerabilità legate alla stampa. Il nostro White Paper aiuta le aziende a comprendere l’impatto che il GDPR ha sulla stampa. Include, infatti, una lista di controllo in 10 fasi, che rende il processo di conformità semplice, facile da integrare e da seguire” ha dichiarato Lorenzo Matteoni, Senior Manager Marketing di Brother Italia.