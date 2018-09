A quasi quattro mesi dall’entrata in vigore del GDPR, il lavoro da parte delle aziende per completare il processo di adeguamento è in pieno svolgimento. Ecco alcuni consigli su come affrontarlo al meglio.

È da pochi mesi entrato in vigore il Nuovo Regolamento Generale per la protezione dei Dati (GDPR), che ha richiesto a tutte le aziende in Europa uno sforzo più o meno grande al fine di essere conformi ai requisiti da esso imposti. Inutile nascondere che la maggior parte delle organizzazioni non è stata in grado di rispettare in maniera pedissequa il termine imposto e che, ancora oggi, è al lavoro per completare il processo di adeguamento.

Citrix, che ieri ha partecipato all’evento GDPR – Great Day of Privacy Revolution tenuto da MyDPO, azienda specializzata nella data protection e gestione della privacy, ha evidenziato alcuni punti cruciali per mettere in luce le priorità di chi sta affrontando questa delicata fase.