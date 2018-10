CDLAN: Raffaella Montani è la nuova Chief Marketing & Sales

Raffaella Montani entra in CDLAN con il ruolo di Chief Marketing & Sales, assumendo la guida operativa del business territoriale. CDLAN è l’azienda che opera come ISP e operatore di telecomunicazioni attraverso il brand Caldera21, che richiama l’indirizzo di un dei più storici e interconnessi nodi della rete Internet in Italia (Via Caldera 21 a Milano, appunto).

La manager si occuperà di consolidare il posizionamento di CDLAN sul mercato locale, attraverso un potenziamento delle strategie di vendita e il rafforzamento delle relazioni con clienti e l’ecosistema dei partner di canale.

Prima di entrare in CDLAN Montani, che è laureata in Scienze dell’Informazione, ha maturato una lunga esperienza in Vodafone dove ha ricoperto numerosi ruoli di responsabilità, compreso quello di Head of Enterprise Products and Services e Head of ICT&IOT Enterprise Presales.