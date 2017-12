La società di ricerche di mercato Context ha rilasciato nuovi dati sulle vendite di PC aziendali in Europa Occidentale nel mese di ottobre, indicando un inizio di trimestre (il quarto) superiore alle attese. I dati sono stati forniti dai maggiori distributori IT europei e quindi possono ritenersi piuttosto affidabili.

A ottobre si è assistito a una crescita del 8% nelle vendite di PC aziendali (desktop e notebook) rispetto all’ottobre 2016, del 7% rispetto al primo mese del terzo trimestre e del 10% sul primo mese del Q2 2017. La novità dei dati di ottobre rispetto ai trimestri precedente sta nel fatto che sono stati soprattutto i notebook (+29%) a trainare questa crescita, mentre i PC desktop hanno visto vendite praticamente piatte.

A spartirsi le quote maggiori di questo mercato sono, nell’ordine, HP, Dell e Lenovo, anche se è stata Dell (+64%) a far segnare la crescita maggiore, mentre HP e Lenovo sono cresciute rispettivamente del 32% e 21%. L’Italia ha fatto segnare una tendenza contraria rispetto agli altri Paesi dell’area, visto che nel nostro Paese l’aumento di vendite di notebook si è fermato al 18% (siamo penultimi in classifica).

Secondo Marie-Christine Pygott, senior analyst di Context, i motivi principali di questa crescita registrata a ottobre sono quattro. Si è infatti assistito sia a una generale migrazione da PC desktop a modelli portatili, sia all’introduzione sul mercato di nuovi notebook. Inoltre molte aziende sono passati a modelli top di gamma e, infine, i principali vendor hanno adottato negli ultimi mesi strategie più mirate proprio all’utenza aziendale e professionale.