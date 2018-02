Chiusura d’anno migliore non poteva davvero esserci per Samsung. Il colosso coreano ha infatti pubblicato i dati relativi al quarto trimestre 2017, dai quali risultano ricavi record per 69 miliardi di dollari (+23,7% anno su anno) e utili netti per 11,4 miliardi (+72,9% sul Q4 2016). Cifre che portano il giro d’affari dell’intero 2017 a oltre 220 miliardi di dollari (+19% sul 2016) e che hanno spinto Samsung a diventare la nuova regina del mercato dei semiconduttori.

Se infatti Intel rimane ancora al primo posto come produttore di microprocessori e leader incontrastato nel segmento dei processori x86, Samsung ha scavalcato tutti i concorrenti come produttore di RAM e storage. Due settori sempre più cruciali per il mercato computing che nell’ultimo trimestre hanno portato nelle casse di Samsung rispettivamente 19,6 e quasi 10 miliardi di dollari di fatturato e utili operativi.

Scendendo più nei particolari dei prodotti, sono andate bene soprattutto le vendite di Nand (merito degli acquisti natalizi di smartphone), di SSD consumer e per server (questi ultimi grazie alla continua espansione del cloud) e di Dram. Bene anche le vendite di prodotti mobile (23,9 miliardi di dollari e +8% anno su anno), ma rispetto al terzo trimestre si è avuta una flessione dell’8% e un profitto operativo di 2,3 miliardi di dollari.

Secondo Samsung il calo trimestrale è dovuto a un andamento non eccezionale degli smartphone di fascia bassa, mentre i top di gamma sono andati molto bene e questa si prevede sarà anche la tendenza dell’anno in corso. D’altronde si partirà subito a fine febbraio con la presentazione del Galaxy S9 ed entro fine anno dovrebbe arrivare sul mercato il Galaxy X con display pieghevole.

E a proposito di pannelli, la business unit che si preoccupa di display ha generato ricavi pari a 10,5 miliardi di dollari (+51% anno su anno) e anche il 2018 è visto in rialzo, grazie anche al fatto che i display OLED si diffonderanno sempre di più anche su smartphone non per forza top di gamma. Insomma, una trimestrale davvero super che spazza via tutte le preoccupazioni legate sia alle perdite a causa del Galaxy Note 7, sia ai recenti scandali interni che hanno portato all’arresto per corruzione del vicepresidente della compagnia Lee Jae-yong.