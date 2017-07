Office, Azure e i prodotti cloud trainano le entrate di Microsoft, mentre Windows Mobile rappresenta una parte ormai irrilevante delle attività dell’azienda. In occasione dell’annuncio dei risultati del secondo trimestre, Microsoft ha dichiarato che il fatturato proveniente dalla sua attività nel segmento telefoni è diminuito di 361 milioni di dollari rispetto a un anno fa. Con un fatturato di 8,8 miliardi di dollari, anche il segmento More Personal Computing ha registrato un calo, pari al 2 per cento.

Il mantra di Microsoft “mobile first, cloud first” è stato ufficialmente abbandonato. Il CEO Satya Nadella ha dichiarato che il nuovo messaggio “intelligent cloud and intelligent edge” rispecchia le attuali esigenze dei clienti. I risultati finanziari sembrano dare ragione al numero uno di Microsoft: i profitti, pari a 6,5 miliardi di dollari, sono più che raddoppiati e il fatturato, pari a 23,5 miliardi di dollari, ha registrato una crescita del 13%.

Il declino di Windows Phone

Microsoft sta seguendo la crescita, ed è evidente non è più nei telefoni Windows Phone. Nel 2004 il sistema di Microsoft ha superato il 15 per cento, ed era davanti a tutti i sistemi operativi non-Symbian. Da allora, è costantemente diminuito. Dispositivi come il Lumia 950 non sono nemmeno più in vendita sul sito di Microsoft. L’unico telefono Windows che compare sullo Store online di Microsoft quando si digita “telefoni Windows 10” è l’Alcatel Idol 4S. Il prezzo dell’HP Elite x3, il potente telefono aziendale basato su Windows 10, è stato drasticamente ridotto: da 799 dollari a 499 dollari.

Tra i produttori di telefoni Windows attualmente ci sono HP e Alcatel, mentre Microsoft ha interrotto la produzione. La società aggiorna le funzioni esistenti senza pianificarne di nuove.

Surface e Xbox

Altri segmenti hardware di Microsoft non sembrano essere così in difficoltà. I dispositivi Surface, che hanno generato miliardi di dollari per diversi trimestri, nell’ultimo periodo (in cui i clienti aspettavano i nuovi Surface Pro e il Surface Laptop) hanno registrato un fatturato di 948 milioni di dollari. I ricavi Xbox sono calati, mentre software e servizi come Xbox Live Gold hanno registrato una crescita del 3 per cento.

Office e il cloud

Per ora, però, Microsoft preferisce parlare di software: le entrate provenienti da Office sono aumentate del 43 per cento rispetto a un anno fa. Il gruppo Productivity and Business Processes di Microsoft ha riportato 8,45 miliardi di dollari di entrate, pari a un aumento del 21 per cento, e LinkedIn ha raggiunto 1,1 miliardi di dollari. La società ha inoltre dichiarato che 90 milioni di dispositivi iOS e Android usano Office con abbonamenti mensili.

Grazie ad Azure, il gruppo Intelligent Cloud di Microsoft ha riportato 7,43 miliardi di dollari di entrate, pari a una crescita dell’11%. Windows 10, naturalmente, conta ancora più di 500 milioni di dispositivi e Windows 10 Pro è cresciuto più velocemente rispetto al mercato delPC.