Microsoft ha rilasciato nelle scorse ore i risultati finanziari della trimestrale ottobre-novembre-dicembre 2017, riportando un fatturato di 28,9 miliardi di dollari (+12% anno su anno) e un utile di gestione pari a 7,5 miliardi di dollari. A trainare il trimestre sono state praticamente tutte le principali voci di esercizio, anche se come già successo per le precedenti trimestrali è stata soprattutto la piattaforma Azure a far segnare la crescita maggiore (+98% anno su anno).

Bene anche il comparto delle licenze Windows OEM (+4% su base annua), mentre cala del 4% il comparto dei prodotti commerciali Windows e dei servizi cloud. La divisione Surface è invece risultata pressoché stazionaria (+1%) e si tratta di un risultato al di sotto delle aspettative, considerando soprattutto che il trimestre preso in esame corrisponde al periodo natalizio. È altrettanto vero però che nell’ultimo periodo l’unica novità è stata quella del Surface Book 2.

La divisione gaming ha visto un aumento del 14% di fatturato legato all’hardware di Xbox One grazie anche al nuovo modello Xbox One X lanciato sul mercato a novembre, ma anche i servizi legati a Xbox crescono (+4%) e a oggi il numero complessivo di utenti attivi su Xbox Live ha raggiunto i 59 milioni. Nelle casse di Microsoft sono poi entrati 1,3 miliardi di dollari grazie a LinkedIn, mentre la divisione server e servizi cloud ha visto una crescita del 18% anno su anno.

Gli utenti di Office 365 hanno raggiunto quota 29,2 milioni, con un fatturato in crescita del 12% per gli utenti consumer e del 10% per quelli commerciali. A seguito della presentazione dei dati finanziari le azioni Microsoft hanno infine raggiunto i 95 dollari, portando la capitalizzazione della compagnia a 715 miliardi di dollari.