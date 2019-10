Trend Srl distribuirà Ricoh nei settori Visual, Industrial Decoration e Garment

Ricoh ha annunciato un accordo commerciale con Trend Srl, distributore di soluzioni per la stampa digitale grande formato con presenza su tutto il territorio nazionale, che riguarda gli ambiti Visual Communication, Industrial Decoration, Graphic Arts, e Garment.

Più in dettaglio Trend Srl – che ha le sedi principali a Terni e Ornago (MI) – proporrà la gamma large format flatbed UV – che include Ricoh Pro T7210 e Ricoh Pro TF6250 ed è progettata per la stampa su materiali rigidi nei settori Visual Communication e Industrial Decoration – e la nuova tecnologia proprietaria Latex roll to roll Ricoh Pro L5160, dedicata al mondo Graphic Arts. Inoltre l’accordo comprende anche la gamma DTG per la stampa su capi d’abbigliamento e accessori.

Tra le possibili applicazioni delle gamme Ricoh offerte da Trend Srl ci sono per esempio la stampa Latex con un prodotto green che offre basse temperature e possibilità di stampare, oltre alla quadricromia, anche il bianco, ed entro novembre anche i colori speciali come verde e arancio; la stampa su T-shirt con una stampante DTG che integra un forno eliminando la necessità di avere una pressa a caldo; e la stampa Flatbed UV led wide format con una soluzione ad alta velocità in quadricromia ed elevate prestazioni anche per la stampa del bianco.

L’accordo è stato presentato a Viscom 2019, la manifestazione dedicata alla comunicazione visiva e al mondo del Sign & Display, Industrial Printing e Garment Decoration, in corso dal 10 al 12 ottobre a Rho Fiera Milano, presso lo stand di Ricoh (pad. 8, stand L18).

“Condividiamo con Trend Srl lo stesso approccio verso l’innovazione e la stessa attenzione al cliente che ci consentono di essere protagonisti nel mercato della stampa professionale”, commenta in un comunicato Giorgio Bavuso, Direttore Commercial and Industrial Printing di Ricoh Italia. “Grazie alle competenze consolidate e all’efficiente logistica di Trend Srl, un numero sempre maggiore di aziende potrà scoprire i vantaggi delle tecnologie Ricoh e ampliare il business”.

“Abbiamo scelto Ricoh quale partner strategico in un mercato in continua evoluzione come quello della stampa digitale di grande formato. Ricoh possiede know-how e competenze nell’ambito delle tecnologie per il printing ed è tra i più importanti produttori di teste di stampa – aggiunge nel comunicato Roberto Vescarelli, CEO di Trend srl. “Grazie alle soluzioni innovative Ricoh, riteniamo di poter offrire ai nostri clienti una gamma ancora più completa di tecnologie di stampa performanti, affidabili e di qualità”.